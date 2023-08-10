Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Grup B Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia Berebut Status Juara Grup!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:10 WIB
Profil Grup B Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia Berebut Status Juara Grup!
Berikut profil Grup B Piala AFF U-23 2023 yang dihuni Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

PROFIL Grup B Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari tiga kontestan yang tergabung di Grup B Piala AFF U-23 2023, ada Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia bakal yang berebut status juara grup!

Gelaran Piala AFF U-23 2023 akan dilangsungkan di Thailand dari 17 hingga 26 Agustus 2023. Pertandingan akan diadakan di Stadion PTT, Stadion Provinsi Rayong, dan Stadion Chonburi yang terletak di provinsi Rayong dan Chonburi.

Timnas Indonesia U-23

Dalam turnamen tersebut, tidak ada babak kualifikasi sehingga semua peserta langsung maju ke babak fase grup. Terdapat 10 negara dari Asia Tenggara yang dipastikan menjadi kontestan Piala AFF U-23 2023.

Hanya Singapura yang absen karena masih menyelesaikan evaluasi setelah gagal total di SEA Games 2023 Kamboja. Sebanyak 10 kontestan Piala AFF U-23 2023 itu dibagi ke dalam tiga grup (A, B, dan C).

Grup A diisi oleh tuan rumah Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 masuk Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sedangkan Grup C, ada Vietnam, Laos, dan Filipina.

Nantinya, hanya juara grup dari masing-masing grup plus runner-up grup terbaik yang akan lolos ke semifinal. Pertandingan pertama Piala AFF U-23 2023 akan dimainkan pada 17 Agustus 2023.

Dari ketiga grup di Piala AFF U-23 2023, Grup B menjadi salah satu grup yang menarik untuk dibahas. Sebab, Grup B berpotensi akan memiliki persaingan sengit di antara semua peserta grup tersebut.

Daftar Penghuni Grup B

Seperti yang sudah disinggung di atas, Grup B hanya diisi oleh tiga negara Asia Tenggara. Di antaranya, ada Timnas Indonesia U-23, Malaysia, dan Timor Leste.

Timnas Malaysia U-23

Timnas Indonesia U-23 dilatih oleh Shin Tae-yong. Sementara itu, Timnas Malaysia U-23 dibesut oleh E Elavarasan. Lalu, Timnas Timor Leste U-23 ditangani oleh Park Soon-tae. Mereka akan memperebutkan satu tiket otomatis untuk lolos ke semifinal.

1. Timnas Indonesia U-23

2. Timnas Malaysia U-23

3. Timnas Timor Leste U-23

