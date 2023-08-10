Jadwal Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Bersaing hingga Final?

JADWAL Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – asuhan Shin Tae-yong sebenarnya tidak dibebankan target sebagai juara di ajang ini. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa tidak ada target apa pun untuk skuad ini.

Erick Thohir memandang ajang ini sebagai persiapan menjelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan diadakan di awal September mendatang. Meski begitu, Timnas Indonesia U-23 tetap muncul sebagai salah satu kandidat juara di ajang ini.

Hal ini tidak jauh-jauh dari pencapaian Timnas Indonesia U-22 yang meraih emas pada SEA Games 2023 lalu. Shin Tae-yong pun memanggil banyak pemain dari skuad asuhan Indra Sjafri tersebut, seperti Beckham Putra, Alfeandra Dewangga, dan Ramadhan Sananta.

Laga pertama Timnas Indonesia U-23 adalah menghadapi Malaysia pada 18 Agustus 2023 mendatang. Namun, ajang ini sudah dimulai pada 17 Agustus 2023 dengan Thailand di Grup A akan menghadapi Myanmar.

Thailand akan menjadi unggulan lain di Piala AFF U-23 2023 ini selain Timnas Indonesia U-23. Sebab, mereka merupakan finalis dari SEA Games 2023 lalu. Sebagai pengingat, Garuda Muda mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 pada laga final di Kamboja, Mei lalu.

Sementara itu di Grup C, Vietnam menjadi unggulan untuk lolos. Mereka akan bersaing bersama Filipina dan Laos untuk memperebutkan tiket lolos ke semifinal.