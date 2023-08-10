Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Bersaing hingga Final?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:02 WIB
Jadwal Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Bersaing hingga Final?
Timnas Indonesia U-23 melakoni Piala AFF U-23 2023 tanpa target (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – asuhan Shin Tae-yong sebenarnya tidak dibebankan target sebagai juara di ajang ini. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa tidak ada target apa pun untuk skuad ini.

Shin Tae-yong dan Erick Thohir

Erick Thohir memandang ajang ini sebagai persiapan menjelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan diadakan di awal September mendatang. Meski begitu, Timnas Indonesia U-23 tetap muncul sebagai salah satu kandidat juara di ajang ini.

Hal ini tidak jauh-jauh dari pencapaian Timnas Indonesia U-22 yang meraih emas pada SEA Games 2023 lalu. Shin Tae-yong pun memanggil banyak pemain dari skuad asuhan Indra Sjafri tersebut, seperti Beckham Putra, Alfeandra Dewangga, dan Ramadhan Sananta.

Laga pertama Timnas Indonesia U-23 adalah menghadapi Malaysia pada 18 Agustus 2023 mendatang. Namun, ajang ini sudah dimulai pada 17 Agustus 2023 dengan Thailand di Grup A akan menghadapi Myanmar.

Thailand akan menjadi unggulan lain di Piala AFF U-23 2023 ini selain Timnas Indonesia U-23. Sebab, mereka merupakan finalis dari SEA Games 2023 lalu. Sebagai pengingat, Garuda Muda mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 pada laga final di Kamboja, Mei lalu.

Sementara itu di Grup C, Vietnam menjadi unggulan untuk lolos. Mereka akan bersaing bersama Filipina dan Laos untuk memperebutkan tiket lolos ke semifinal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647565/live-di-gtv-persib-bandung-selangkah-menuju-fase-knockout-afc-champions-league-two-zoa.webp
Live di GTV, Persib Bandung Selangkah Menuju Fase Knock-out AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/ketua_umum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo.jpg
Top! Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Kejurnas POBSI 2025 dan Targetkan Kejuaraan Dunia di Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement