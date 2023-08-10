Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line-up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Sejauh Mana Shin Tae-yong Bakal Bereksperimen?

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:54 WIB
Shin Tae-yong pimpin Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line-up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – asuhan Shin Tae-yong tidak dibebankan target dalam ajang ini.

Piala AFF U-23 2023 akan segera bergulir pada 17 Agustus 2023 dan akan berakhir pada 26 Agustus 2023 mendatang. Timnas Indonesia U-23 berada di Grup B bersama Timor Leste dan Malaysia.

Timnas Indonesia U-23

Shin Tae-yong telah memanggil 23 pemain untuk ikut dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Beberapa nama di antaranya sempat membawa Timnas Indonesia juara SEA Games 2023.

Menarik untuk menyusun perkiraan line up yang akan digunakan pelatih Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu diyakini akan menggunakan formasi 4-3-3 di turnamen nanti.

Ernando Ari masih diandalkan di bawah mistar gawang, seperti halnya di SEA Games 2023 lalu. Di lini pertahanan, Frengky Missa, Rizky Ridho, Kadek Arel, dan Bagas Kaffa bisa menjadi andalan. Rizky Ridho dan Kadek Arel bermain sangat baik bersama klubnya masing-masing di Liga 1 2023-2024 sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
