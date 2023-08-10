3 Negara yang Pernah Juara Piala AFF U-23: Ada Timnas Indonesia U-23, Bagaimana dengan Malaysia?

Timnas Indonesia U-23, 1 dari 3 negara yang pernah juara Piala AFF U-23. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 negara yang pernah juara Piala AFF U-23 akan diulas Okezone. Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Turnamen tahun ini merupakan edisi keempat, semenjak digelar pertama kali pada 2005. Lantas, siapa saja tim juara di edisi pertama, kedua dan ketiga?

Berikut 3 negara yang pernah juara Piala AFF U-23:

3. Timnas Thailand U-23





Thailand merupakan tuan rumah Piala AFF U-23 edisi perdana yang digelar pada 2005. Saat itu, Thailand tergabung di Grup B bersama Singapura, Laos dan Kamboja. Berturut-turut, Teeratep Winothai dan kawan-kawan menang 3-1 atas Laos, menggilas Kamboja 8-0 dan menghajar Singapura 4-1.

Hasil itu membuat Thailand lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2005 sebagai juara Grup B. Di semifinal, Thailand menantang runner-up Grup A, Malaysia.

Secara luar biasa, Thailand menghancurkan Malaysia dengan skor 7-0! Kemudian di partai puncak, Thailand mempermalukan Singapura 3-0. Di edisi ini, Timnas Indonesia U-23 tidak ambil bagian.