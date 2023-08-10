Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Pernah Juara Piala AFF U-23: Ada Timnas Indonesia U-23, Bagaimana dengan Malaysia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:43 WIB
3 Negara yang Pernah Juara Piala AFF U-23: Ada Timnas Indonesia U-23, Bagaimana dengan Malaysia?
Timnas Indonesia U-23, 1 dari 3 negara yang pernah juara Piala AFF U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara yang pernah juara Piala AFF U-23 akan diulas Okezone. Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Turnamen tahun ini merupakan edisi keempat, semenjak digelar pertama kali pada 2005. Lantas, siapa saja tim juara di edisi pertama, kedua dan ketiga?

Berikut 3 negara yang pernah juara Piala AFF U-23:

3. Timnas Thailand U-23

Timnas Thailand U-23

Thailand merupakan tuan rumah Piala AFF U-23 edisi perdana yang digelar pada 2005. Saat itu, Thailand tergabung di Grup B bersama Singapura, Laos dan Kamboja. Berturut-turut, Teeratep Winothai dan kawan-kawan menang 3-1 atas Laos, menggilas Kamboja 8-0 dan menghajar Singapura 4-1.

Hasil itu membuat Thailand lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2005 sebagai juara Grup B. Di semifinal, Thailand menantang runner-up Grup A, Malaysia.

Secara luar biasa, Thailand menghancurkan Malaysia dengan skor 7-0! Kemudian di partai puncak, Thailand mempermalukan Singapura 3-0. Di edisi ini, Timnas Indonesia U-23 tidak ambil bagian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647567/kejurnas-pobsi-2025-resmi-dibuka-ketum-hary-tanoesoedibjo-targetkan-gelar-kejuaraan-dunia-di-tanah-air-yol.webp
Kejurnas POBSI 2025 Resmi Dibuka, Ketum Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia di Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/thom_haye.jpg
Panas! Thom Haye Bongkar Sosok yang Bikin Gaduh Sepak Bola Indonesia Setelah Kegagalan Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement