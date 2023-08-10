Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Timnas Malaysia U-23, Lawan Pertama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:18 WIB
Profil Timnas Malaysia U-23, Lawan Pertama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Timnas Malaysia U-23 akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

BERIKUT profil Timnas Malaysia U-23 yang menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Harimau Malaya muda berpotensi menjadi pengganjal Garuda Muda pada ajang Piala AFF U-23 kali ini.

Kiprah Timnas Malaysia U-23 di ajang ini sebetulnya tidak terlalu mengilap. Mereka bahkan belum pernah lolos hingga ke partai final. Prestasi terbaik adalah peringkat empat pada Piala AFF U-23 2005 yang notabene edisi pertama.

Timnas Malaysia U-23

Di Piala AFF U-23 2019, Timnas Malaysia U-23 sudah kandas di fase grup. Mereka bahkan kalah bersaing dengan Timnas Indonesia U-23 dan tuan rumah Timnas Kamboja U-23!

Celakanya, kiprah mereka pada edisi berikutnya, Piala AFF U-23 2022 juga buruk. Harimau Malaya muda, yang hanya menghadapi Timnas Laos U-23 di fase grup, gagal lolos dengan mengenaskan.

Mundurnya Timnas Myanmar U-23 dan Timnas Indonesia U-23 karena pandemi Covid-19 sejatinya menguntungkan Malaysia. Mereka hanya perlu bermain dua kali melawan Laos. Parahnya, dua laga itu sama-sama berakhir dengan kekalahan!

Pelatih

FA Malaysia (FAM) menunjuk E. Elavarasan sebagai pelatih U-23 sejak September 2022. Pria berusia 60 tahun itu menggantikan Brad Maloney yang dipecat usai rangkaian hasil buruk.

Elavarasan bukan pria sembarangan di sepakbola Malaysia. Jam terbangnya termasuk tinggi di level klub. Dia juga kini berstatus sebagai asisten pelatih Kim Pan-gon di Timnas Malaysia (senior).

