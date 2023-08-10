Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disebut Marselino Ferdinan Jadi Incaran JDT, Begini Respons Saddil Ramdani

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:49 WIB
Disebut Marselino Ferdinan Jadi Incaran JDT, Begini Respons Saddil Ramdani
Marselino Ferdinan (kiri) sebut Saddil Ramdani (kanan) diincar JDT (Foto: PSSI)
A
A
A

DISEBUT Marselino Ferdinan jadi incaran Johor Darul Takzim (JDT), Saddil Ramdani memberikan respons yang mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan, winger Timnas Indonesia itu membuat Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan tertawa lepas.

Belakangan ini, Saddil Ramdani ketahuan telah melakukan live streaming di TikTok bersama tiga pemain Timnas Indonesia lainnya. Mereka adalah Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam.

Timnas Indonesia

Dalam rekaman video yang diunggah oleh akun TikTok @byansyah_terkini, keempat penggawa Timnas Indonesia itu terlihat asyik berbincang-bincang. Mereka membicarakan berbagai hal mulai dari candaan hingga membahas soal rumor yang berkembang di antara mereka.

Dalam momen itu, Marselino Ferdinan memberikan pertanyaan kepada Saddil Ramdani. Wonderkid milik KMSK Deinze tersebut mempertanyakan apakah Saddil Ramdani sedang jadi incaran klub raksasa Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, atau tidak.

"Bang Saddil, punya rumor katanya ke Johor (JDT). Katanya (JDT) suka mainnya," tanya Marselino Ferdinan kepada Saddil Ramdani dalam sebuah live streaming yang juga diikuti oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam itu, dikutip dari akun TikTok @byansyah_terkini, Kamis (10/8/2023).

Tak membutuhkan waktu lama, Saddil Ramdani pun langsung menjawab pertanyaan gelandang serang 18 tahun itu. Kocaknya, dia justru menjawab bahwa dirinya akan menjadi tukang pijat jika gabung JDT untuk memijat kompatriotnya, Jordi Amat, agar selalu fokus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185522/giovanni_van_bronckhorst_salah_satu_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovannivbronckhorst-rOH2_large.jpg
5 Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Giovanni van Bronckhorst!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185517/giovanni_van_bronckhorst_dan_kevin_diks-M1Xy_large.jpg
4 Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Berasal dari Benua Biru, Nomor 1 Punya Darah Keturunan Maluku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185504/giovanni_van_bronckhorst-5Gmd_large.jpg
Kisah Giovanni van Bronckhorst, Asisten Pelatih Liverpool yang Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185473/kiper_legendaris_timnas_indonesia_ronny_pasla_meninggal_dunia_di_usia_79_tahun-c9VI_large.jpg
Kiper Legendaris Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647551/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-ajang-internasional-australia-open-2025-efu.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Ajang Internasional Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_kiri.jpg
Fajar/Fikri Kalah dari Juniornya di Final Australian Open 2025, tapi Justru Bangga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement