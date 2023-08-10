Disebut Marselino Ferdinan Jadi Incaran JDT, Begini Respons Saddil Ramdani

DISEBUT Marselino Ferdinan jadi incaran Johor Darul Takzim (JDT), Saddil Ramdani memberikan respons yang mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan, winger Timnas Indonesia itu membuat Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan tertawa lepas.

Belakangan ini, Saddil Ramdani ketahuan telah melakukan live streaming di TikTok bersama tiga pemain Timnas Indonesia lainnya. Mereka adalah Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam.

Dalam rekaman video yang diunggah oleh akun TikTok @byansyah_terkini, keempat penggawa Timnas Indonesia itu terlihat asyik berbincang-bincang. Mereka membicarakan berbagai hal mulai dari candaan hingga membahas soal rumor yang berkembang di antara mereka.

Dalam momen itu, Marselino Ferdinan memberikan pertanyaan kepada Saddil Ramdani. Wonderkid milik KMSK Deinze tersebut mempertanyakan apakah Saddil Ramdani sedang jadi incaran klub raksasa Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, atau tidak.

"Bang Saddil, punya rumor katanya ke Johor (JDT). Katanya (JDT) suka mainnya," tanya Marselino Ferdinan kepada Saddil Ramdani dalam sebuah live streaming yang juga diikuti oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam itu, dikutip dari akun TikTok @byansyah_terkini, Kamis (10/8/2023).

Tak membutuhkan waktu lama, Saddil Ramdani pun langsung menjawab pertanyaan gelandang serang 18 tahun itu. Kocaknya, dia justru menjawab bahwa dirinya akan menjadi tukang pijat jika gabung JDT untuk memijat kompatriotnya, Jordi Amat, agar selalu fokus.