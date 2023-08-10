Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Dia Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:33 WIB
Ini Dia Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong tak dibebankan target di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

INILAH target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengatakan bahwa Shin Tae-yong tidak dibebankan target apa pun untuk ajang tersebut.

Garuda Muda — julukan Timnas Indonesia U-23 — akan melakoni ajang pertamanya setelah berhasil meraih emas di SEA Games 2023 lalu. Bertanding di kancah Asia Tenggara lagi, Timnas Indonesia U-23 pun masuk sebagai tim unggulan untuk menjadi juara.

Erick Thohir dan Shin Tae-yong

Namun demikian, Erick Thohir telah memastikan bahwa Shin Tae-yong tidak dibebankan target apa pun untuk Piala AFF U-23 ini. Hal itu pernah disampaikan olehnya pada bulan Juli lalu.

Sebab, tujuan sebenarnya adalah ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang bakal digelar September mendatang. Jadi, hasil dari Piala AFF U-23 2023 tidak akan menjadi masalah karena itu hanya persiapan.

“Ini mesti diingat, Piala AFF U-23 di Thailand tanggal 17-22 Agustus tanpa target, kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U-23, yaitu Piala Asia U-23 (kualifikasi), jadi bukan tim inti, tetapi kita ingin jadi sasaran antara supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti,” kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023.

