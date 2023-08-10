Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Piala AFF U-23 2023 Dimulai? Timnas Indonesia U-23 Siap Unjuk Gigi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:07 WIB
Kapan Piala AFF U-23 2023 Dimulai? Timnas Indonesia U-23 Siap Unjuk Gigi!
Timnas Indonesia U-23 siap berlaga di Piala AFF U-23 2023 yang dimulai 17 Agustus mendatang (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Kapan Piala AFF U-23 2023 dimulai? Berikut Okezone akan memberikan jawaban untuk pencinta sepakbola sekalian yang sudah tidak sabar menyaksikan Timnas Indonesia U-23 berlaga.

Piala AFF U-23 2023 merupakan edisi kelima dari turnamen sepakbola kelompok umur itu. Pada Piala AFF U-23 2022, Timnas Vietnam U-23 tampil sebagai juara setelah menaklukkan Timnas Thailand U-23 dengan skor 1-0 di partai final.

Skuad Timnas Indonesia U-23

Penyelenggaraan Piala AFF U-23 sendiri tidak punya pakem yang jelas, dalam arti setiap sekian tahun sekali. Edisi pertama digelar pada 2005, berikutnya melompat 2019, dan terakhir 2022.

Lalu, kapan Piala AFF U-23 2023 dimulai? Ajang tersebut akan berlangsung pada 17-26 Agustus di Thailand. Seluruh pertandingan akan dilangsungkan di Provinsi Rayong dan Chonburi.

Laga pertama fase grup Piala AFF U-23 2023 mempertemukan antara Timnas Kamboja U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di PTT Stadium, Rayong, pada 17 Agustus mendatang. Kedua negara itu tergabung di Grup A.

Timnas Indonesia U-23 sendiri akan memulai perjuangannya pada Jumat 18 Agustus 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Malaysia U-23 di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, pada pukul 20.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
