SEPAKBOLA DUNIA

Harga Marselino Ferdinan Terus Meroket di Bursa Transfer Musim Panas Ini Usai Tampil Makin Gacor di KMSK Deinze

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:03 WIB
HARGA Marselino Ferdinan terus meroket di bursa transfer musim panas ini usai tampil makin gacor di KMSK Deinze. Sebagaimana diketahui, pemain muda Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, melakukan abroad ke Liga 2 Belgia dengan bergabung bersama KMSK Deinze pada awal tahun 2023.

Datang dengan status bebas transfer dari Persebaya Surabaya, Marselino Ferdinan mulai menunjukan kelasnya sebagai pemain paling potensial di Indonesia. Padahal, jika melihat waktu kepindahan Marselino Ferdinan ke Belgia, Eropa tengah berada di musim dingin. Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan di Indonesia.

Marselino Ferdinan

Meski begitu, Marselino Ferdinan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan cuaca dingin Belgia. Bahkan di awal-awal kedatangannya, Marselino Ferdinan langsung mendapat menit bermain sedikit demi sedikit dari pelatih KMSK Deinze, Marc Grosjean.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan Marselino Ferdinan yang semakin beradaptasi dengan iklim Eropa, pemain berusia 18 tahun itu mampu menunjukan kemampuannya.

Terbukti pada beberapa pertandingan pramusim KMSK Deinze, Marselino Ferdinan hampir selalu dimainkan. Tercatat, pemain berposisi gelandang serang itu tampil dalam lima dari enam laga uji coba yang digelar KMSK Deinze.

Tidak hanya itu, Marselino Ferdinan juga berkontribusi positif untuk tim dengan berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist sepanjang pramusim. Dua gol itu ia cetak saat berhadapan dengan FC Groningen di Belanda. Sementara itu, satu assistnya ia catatkan saat KMSK Deinze berhadapan dengan Winkel Sport.

Halaman:
1 2
      
