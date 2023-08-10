Update Ranking FIFA Indonesia Agustus 2023: Timnas Indonesia Masuk Top 150 Dunia

UPDATE ranking FIFA Indonesia Agustus 2023 menarik untuk disimak. Sebagai organisasi sepakbola dunia, FIFA memiliki banyak tim nasional di bawah naungannya.

Organisasi yang kini dipimpin oleh Gianni Infantino ini pun rutin mengupdate ranking setiap tim nasional. Mengutip dari laman resminya, FIFA terakhir kali melakukan update ranking pada 20 Juli 2023 dan data tersebut masih bertahan hingga Agustus 2023 ini.

Berdasarkan update ranking FIFA Indonesia Agustus 2023, Timnas Indonesia masuk ke dalam top 150 dunia dalam kategori Men’s Rankings.

Dalam laporan tersebut, Timnas Indonesia diketahui memperoleh poin sebesar 1.047,46. Perolehan poin tersebut sebenarnya mengalami penurunan sebanyak 1,32 poin dari periode sebelumnya yakni 6 April 2023.

Penurunan poin yang dialami tim asuhan Shin Tae-yong ini tak lain dan tak bukan dipengaruhi oleh pertandingan terakhir Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday pada Juni 2023 lalu.

Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia tak dapat memetik kemenangan. Di pertandingan awal, skuad Garuda ditahan imbang oleh Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo. Hingga waktu pertandingan berakhir, skor 0-0 tetap bertahan.

Pertandingan selanjutnya yang berlangsung pada 15 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia berhadapan dengan kampiun Piala Dunia 2022. Meski punggawa skuad Garuda tampil gacor, namun gol dari tendangan Leandro Paredes dan Cristian Romero tak mampu dihindari.