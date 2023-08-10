Penyebab Chelsea Batal Tukar Romelu Lukaku dengan Dusan Vlahovic di Juventus

PENYEBAB Chelsea batal menukar Romelu Lukaku dengan Dusan Vlahovic di Juventus akan diulas Okezone. Mengutip dari Sky Sports, Chelsea menarik diri dari rencana di atas karena tidak cocok perihal harga pemain.

Chelsea berharap bisa mendapatkan Dusan Vlahovic dari Juventus, plus uang 20+5 juta euro. Sementara itu, Juventus berharap bisa menggaet Romelu Lukaku plus uang 40 juta euro.

(Masa depan Romelu Lukaku masih tak menentu)

Ketidaksepakatan soal uang inilah yang membuat Chelsea menghentikan negosisasi. Jika kondisi ini terjadi praktis merugikan Romelu Lukaku.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Romelu Lukaku sejatinya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus. Tak tanggung-tanggung, penyerang Timnas Belgia ini bersedia dikontrak Juventus selama tiga tahun atau hingga 30 Juni 2026!

Di saat bersamaan, kehadiran Romelu Lukaku di Juventus ternyata tidak dikehendaki fans Bianconeri –julukan Juventus. Dini hari tadi, ribuan fans si Nyonya Tua menginvansi lapangan Allianz Stadium kelar laga Juventus vs Juventus Next Gen.

Mereka membentangkan spanduk penolakan kehadiran Romelu Lukaku di Juventus. Eks penyerang Manchester United ini ditolak karena sempat melakukan selebrasi kontroversial di hadapan suporter garis keras Juventus, Curva Sud, saat masih membela Inter Milan musim lalu.