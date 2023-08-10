Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Curi Perhatian di Liga 1 2023-2024!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:06 WIB
5 Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Curi Perhatian di Liga 1 2023-2024!
5 Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 wajah baru di skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Dari kelima pemain anyar yang baru dipanggil itu, salah satunya berhasil mencuri perhatian di Liga 1 2023-2024 berkat ketajamannya.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Timor Leste, dan Malaysia di Piala AFF U-23 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang.

Pada laga perdananya, skuad Garuda Muda akan melawan Malaysia di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, telah memanggil 23 pemain dan akan menjalani pemusatan latihan hari ini, Kamis (10/8/2023).

Dari 23 nama yang dipersiapkan untuk mengikuti Piala AFF U-23 2023 itu, ada sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Rizky Ridho (Persija Jakarta), Bagas Kaffa (Barito Putera), Beckham Putra (Persib Bandung), Ernando Ari (Persebaya Surabaya) dan lain-lain.

Shin Tae-yong akan mengombinasikan pemain lama itu dengan lima pemain wajah baru. Lantas, siapa sajakah pemain wajah baru yang dimaksud?

Berikut 5 Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023:

5. Rifky Dwi Septiawan (Persita Tangerang)

Rifky Dwi Septiawan

Rifky Dwi Septiawan telah menunjukkan kemampuannya bersama Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024. Bermain sebagai gelandang bertahan, pemain 21 tahun itu tampil mengesankan yang telah melakoni lima penampilan di Liga 1 2023-2024.

Berkat penampilan apiknya itu, Rifky Dwi Septiawan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Ia sejatinya pernah mengikuti pemusatan latihan jelang SEA Games 2023. Namun, namanya tersisih dan dicoret oleh pelatih Indra Sjafri saat itu.

4. Abdul Rahman (RANS Nusantara FC)

Abdul Rahman

Abdul Rahman telah bermain sebanyak enam laga bersama RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024. Dari enam penampilannya itu, pemain 21 tahun tersebut sukses mencetak satu gol untuk RANS Nusanatara FC.

Selain berperan sebagai gelandang sayap, Abdul Rahman juga bisa dimainkan sebagai penyerang dan gelandang tengah. Tak heran jika Abdul Rahman dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2 3
      
