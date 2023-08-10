Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil RB Salzburg vs Inter Milan Berakhir 3-4, Nerazzurri Lanjutkan Tren Positif

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:02 WIB
Hasil RB Salzburg vs Inter Milan Berakhir 3-4, Nerazzurri Lanjutkan Tren Positif
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

HASIL RB Salzburg vs Inter Milan berakhir 3-4. Hasil ini membuat Nerazurri -julukan Inter Milan- melanjutkan tren positifnya dalam laga pramusim 2023.

Ya, Inter Milan kembali melakoni laga uji coba jelang memulai perjalanan di musim baru 2023-2024. Kali ini, pasukan Simone Inzaghi melawan klub Liga Jerman, RB Salzburg.

RB Salzburg vs Inter Milan

Laga itu RB Salzburg vs Inter Milan digelar di Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, Jerman, Kamis (10/8/2023) dini hari WIB. Inter Milan pun sukses meraih kemenangan, meski dihadapkan dengan duel sengit pada laga itu. Mereka menang dengan skor tipis 4-3.

Ya, persaingan sengit ditunjukkan RB Salzburg vs Inter Milan sejak awal laga. Tuan rumah, RB Salzburg, sebenarnya memulai laga dengan apik. Mereka bisa membuka keunggulan lebih dahulu lewat aksi Karim Konate pada menit ke-6.

Tetapi, keunggulan RB Salzburg tak bertahan lama. Inter Milan bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 karena gol bunuh diri Strahinja Pavlovic di menit ke-9.

Bahkan, Inter Milan berbalik unggul setelah itu menjadi 2-1 berkat gol Stefan de Vrij di menit ke-25. Namun, RB Salzburg membalas gol itu dan menyamakan kedudulan lagi di menit ke-35 lewat aksi Konate di menit ke-35.

Jelang akhir babak pertama, Joaquin Correa menjebol gawang Salzburg, tepatnya pada menit ke-43. Laga babak pertama pun berakhir dengan skor 3-2 untuk keunggulan Inter Milan.

Pada babak kedua, Salzburg memulai laga dengan apik lagi. Mereka bisa mencetak gol yang membuat kedudukan kedua tim kembali sama 3-3. Kali ini, gol cepat dicerak oleh Samson Baldoo pada menit ke-46.

Inter Milan yang tak menyerah dengan keadaan ini bisa kembali unggul berkat gol Stefano Sensi di menit ke-90. Mereka pun akhirnya menyegel kemenangan dengan skor 4-3.

Halaman:
1 2
      
