HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Piala Eropa 2020, Cristiano Ronaldo di Ambang Jadi Top Skor Lagi!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:01 WIB
Setelah Piala Eropa 2020, Cristiano Ronaldo di Ambang Jadi Top Skor Lagi!
Cristiano Ronaldo calon top skor Liga Champions Arab 2023. (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

SETELAH Piala Eropa 2020, Cristiano Ronaldo di ambang menjadi top skor lagi. Sekadar diketahui, Cristiano Ronaldo saat ini duduk sebagai top skor Liga Champions Arab 2023 dengan koleksi empat gol.

Jika finis sebagai yang tertajam, ini merupakan yang pertama bagi Cristiano Ronaldo dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, terakhir kali Cristiano Ronaldo menjadi top skor pada Piala Eropa 2020 dengan koleksi lima gol (Piala Eropa 2020 diadakan pada musim panas 2021).

Cristiano Ronaldo

Dua tahun berlalu, Cristiano Ronaldo selangkah mendekat ke gelar top skor kembali. Pemain milik Al Nassr ini telah mencetak empat gol dari lima penampilan di Liga Champions Arab 2023.

Terbaru, Al Nassr berhadapan dengan Al Shorta di babak semifinal Liga Champions Arab 2023. Laga tersebut digelar di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha, Rabu 9 Agustus 2023 malam WIB.

Al Nassr menang tipis 1-0 atas Al Shorta. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak Cristiano Ronaldo melalui tendangan penalti di menit ke-75. Kemenangan di laga tersebut membuat Al Nassr lolos ke final Liga Champions Arab 2023.

Tidak sekadar membawa Al Nassr ke final, Cristiano Ronaldo juga menambah pundi-pundi golnya di turnamen edisi kali ini. Tambahan gol tersebut membuat Cristiano Ronaldo memimpin daftar top skor sementara Liga Champions Arab 2023.

Halaman:
1 2
      
