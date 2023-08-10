Benfica vs FC Porto: Angel Di Maria Jadi Bintang, As Aguias Juara Piala Super Portugal 2023!

AVEIRO – Benfica memastikan diri keluar sebagai juara Piala Super Portugal 2023 usai menang 2-0 atas FC Porto, pada Kamis (10/8/2023) dini hari WIB. Bermain di Aveiro Municipal Stadium, Angel Di Maria pun menjadi Bintang saat tim berjuluk As Aguias itu menjuarai Piala Super Portugal 2023 tersebut.

Seperti yang diketahui, Piala super Portugal merupakan ajang yang mempertemukan juara Liga Portugal dan Piala Liga Portugal pada musim sebelumnya. Jadi, juara Liga Portugal 2022-2023, yakni Benfica pun dipertemukan dengan Porto yang merupakan juara Piala Liga Portugal 2022-2023.

Tak heran jika pertandingan Piala Super Portugal 2023 itu pun berlangsung ketat karena Benfica dan Porto saat ini memang tengah dalam performa terbaik mereka usai juara di musim sebelumnya. Namun, pada akhirnya Benfica keluar sebagai juara.

Benfica menang 2-0 atas Porto berkat gol yang disumbangkan oleh Di Maria pada menit 61 dan Petar Musa di menit 68. Hanya butuh waktu kurang lebih tujuh menit saja bagi Benfica untuk mencetak dua gol dan hasil tersebut sudah cukup untuk mereka merebut trofi kesembilan mereka di ajang Piala Super Portugal tersebut.

Kerasnya pertandingan Benfica vs Porto pun dapat dilihat dari kartu merah yang harus dikeluarkan oleh wasit di menit 90. Pemain yang diusir dari wasit adalah bek Porto, Pepe karena berbuat kasar.

Hebohnya, usai kejadian Pepe dikenai kartu merah, Porto sempat berhasil memasukkan bola ke gawang Benfica berkat Galeno. Namun, wasit mencoba mengecek gol tersebut via VAR.