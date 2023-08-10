Media Malaysia Ketar-ketir Ramadhan Sananta Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23, Bakal Ancam Malaysia di Piala AFF U-23 2023

MEDIA Malaysia, Makan Bola, ketar-ketir Ramadhan Sananta bakal jadi ancaman untuk Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Sebab, ketangguhan Ramadhan Sananta dinilai bisa jadi ancaman berbahaya bagi Timnas Malaysia U-23 yang bakal berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Makan Bola menyoroti khusus performa Ramadhan Sananta di Liga 1 2023-2024. Mereka menganggap Sananta bakal menjadi ancaman serius untuk Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

“Ramadhan Sananta memberi peringatan dini kepada (Timnas) Malaysia,” bunyi pernyataan dari Makan Bola, dikutip Kamis (10/8/2023).

“Persiapan skuad Indonesia ke Piala AFF U-23 2023 berlangsung cukup baik. Salah satu striker mereka, Ramadhan Sananta, tengah dalam performa terbaiknya. Dia menjadi sosok penting ketika Persis mengalahkan Persib dengan skor 2-1,” sambungnya kemudian.

Ya, nama Ramadhan Sananta turut masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. Striker muda Persis Solo itu pun terus tampil moncer di Liga 1 2023-2023