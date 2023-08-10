Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 Dimulai Hari Ini, Shin Tae-yong Langsung Tentukan Starting XI?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:40 WIB
TC Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 Dimulai Hari Ini, Shin Tae-yong Langsung Tentukan Starting XI?
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 akan memulai pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan Piala AFF U-23 2023 pada hari ini di Jakarta, Kamis (10/8/2023). Lantas apakah pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong akan langsung menentukan starting XI di hari pertama TC?

Tentunya hal tersebut sulit terjadi. Sebab perlu diketahui, 23 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipanggil untuk Piala AFF U-23 2023 merupakan kombinasi pemain lama dan pemain baru.

Pemain lama yang dimaksud adalah pesepakbola Tanah Air yang memang kerap dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Ramadhan Sananta, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, ada juga pemain yang baru pertama kali dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Total ada empat pemain, yakni Salim Akbar, Esa Sahrul, Abdul Rahman, dan Muhammad Ragil.

23 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023

Meski pemain debutan hanya empat, Shin Tae-yong tentunya tetap akan mencoba mengkombinasikan semuanya agar bisa menemukan starting XI terbaik untuk Piala AFF U-23 2023.

“Untuk menghadapi Piala AFF U-23 2023 kita memanggil 23 pemain. Kita memulai persiapan pemusatan latihan mulai tanggal 10 Agustus di Jakarta," ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (10/8/2023).

