Tak Takut Lawan Timnas Indonesia U-23, Ini Alasan Timnas Malaysia U-23 Percaya Diri Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023!

MANAJER Timnas Malaysia U-23, Datuk Seri Shahril Mokhtar, optimistis skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23– lolos ke final Piala AFF U-23 2023. Ia tak gentar sekalipun Timnas Malaysia U-23 satu grup dengan juara sepakbola SEA Games 2023, Timnas Indonesia U-23.

Dalam drawing yang diadakan pada 29 Mei 2023, Malaysia tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste. Sementara itu, Grup A berisikan tuan rumah Thailand, Kamboja, Brunei dan Myanmar.

Kemudian penghuni Grup C adalah Vietnam, Filipina dan Laos. Sesuai regulasi, hanya juara grup (A, B dan C) yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Sementara itu, satu slot lagi ditempati satu runner-up terbaik (A, B dan C). Melihat regulasi ini, Datuk Seri Shahril Mokhtar memandang optimistis kiprah skuad asuhan E. Elavarasan.

Datuk Seri Shahril Mokhtar optimistis karena pemain-pemain Timnas Malaysia U-23 memiliki chemistry yang bagus, sekalipun tidak diperkuat sang pemain andalan yang memperkuat Johor Darul Takzim, Arif Aiman.

"Saya percaya dengan tim yang ada saat ini. Meski beberapa pemain kunci tidak bisa dipanggil karena ajang ini tidak ada dalam kalender FIFA," kata Datuk Seri Shahril Mokhtar, mengutip dari Makan Bola.