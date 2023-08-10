Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Takut Lawan Timnas Indonesia U-23, Ini Alasan Timnas Malaysia U-23 Percaya Diri Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:38 WIB
Tak Takut Lawan Timnas Indonesia U-23, Ini Alasan Timnas Malaysia U-23 Percaya Diri Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023!
Timnas Malaysia U-23 bidik final Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MANAJER Timnas Malaysia U-23, Datuk Seri Shahril Mokhtar, optimistis skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23– lolos ke final Piala AFF U-23 2023. Ia tak gentar sekalipun Timnas Malaysia U-23 satu grup dengan juara sepakbola SEA Games 2023, Timnas Indonesia U-23.

Dalam drawing yang diadakan pada 29 Mei 2023, Malaysia tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste. Sementara itu, Grup A berisikan tuan rumah Thailand, Kamboja, Brunei dan Myanmar.

Timnas Malaysia U-23

Kemudian penghuni Grup C adalah Vietnam, Filipina dan Laos. Sesuai regulasi, hanya juara grup (A, B dan C) yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Sementara itu, satu slot lagi ditempati satu runner-up terbaik (A, B dan C). Melihat regulasi ini, Datuk Seri Shahril Mokhtar memandang optimistis kiprah skuad asuhan E. Elavarasan.

Datuk Seri Shahril Mokhtar optimistis karena pemain-pemain Timnas Malaysia U-23 memiliki chemistry yang bagus, sekalipun tidak diperkuat sang pemain andalan yang memperkuat Johor Darul Takzim, Arif Aiman.

"Saya percaya dengan tim yang ada saat ini. Meski beberapa pemain kunci tidak bisa dipanggil karena ajang ini tidak ada dalam kalender FIFA," kata Datuk Seri Shahril Mokhtar, mengutip dari Makan Bola.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/50/1647275/devin-haney-juara-dunia-3-divisi-usai-menang-angka-mutlak-lawan-brian-norman-adg.webp
Devin Haney Juara Dunia 3 Divisi usai Menang Angka Mutlak Lawan Brian Norman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/putri_kw.jpg
Putri KW Ditumbangkan An Se-young di Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement