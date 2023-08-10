Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23: Langsung Ditantang Malaysia!

Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Malaysia di laga pertama Piala AFF U-23 2023 (FOTO: REUTERS)

BERIKUT jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan bertanding di Piala AFF U-23 2023 di Rayong, Thailand.

Piala AFF U-23 2023 sendiri dimulai pada 17-26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U-23 tergabung ke dalam Grup B yang berisi 3 tim.

Di Grup B, Timnas Indonesia U-23 akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste. Menariknya berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan langsung ditantang oleh Malaysia.

Tepatnya pada 18 Agustus 2023 malam di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand. Jelas laga lawan Malaysia bakal sangat menentukan langkah skuad asuhan Shin Tae-yong.

Kalah dari Malaysia akan memberatkan langkah Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Shin Tae-yong sendiri sudah memanggil pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-23.