Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23: Langsung Ditantang Malaysia!

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:29 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23: Langsung Ditantang Malaysia!
Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Malaysia di laga pertama Piala AFF U-23 2023 (FOTO: REUTERS)
A
A
A

BERIKUT jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan bertanding di Piala AFF U-23 2023 di Rayong, Thailand.

Piala AFF U-23 2023 sendiri dimulai pada 17-26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U-23 tergabung ke dalam Grup B yang berisi 3 tim.

Timnas Indonesia U-23

Di Grup B, Timnas Indonesia U-23 akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste. Menariknya berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan langsung ditantang oleh Malaysia.

Tepatnya pada 18 Agustus 2023 malam di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand. Jelas laga lawan Malaysia bakal sangat menentukan langkah skuad asuhan Shin Tae-yong.

Kalah dari Malaysia akan memberatkan langkah Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Shin Tae-yong sendiri sudah memanggil pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647293/nonton-lion-city-sailors-fc-vs-persib-bandung-di-vision-begini-cara-dan-link-streamingnya-mfr.webp
Nonton Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di VISION+, Begini Cara dan Link Streamingnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/bintang_timur_surabaya.jpg
Hasil Super League: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 13-0 ke Gawang Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement