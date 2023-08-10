Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Liga Champions Arab 2023 Kelar Semifinal: Cristiano Ronaldo Nyaman di Puncak!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:09 WIB
Daftar Top Skor Liga Champions Arab 2023 Kelar Semifinal: Cristiano Ronaldo Nyaman di Puncak!
Cristiano Ronaldo memimpin daftar top skor sementara Liga Champions Arab 2023 dengan empat golnya. (Foto: alnassr)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Champions Arab 2023 kelar semifinal sudah diketahui. Sang megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, nyaman di puncak dalam perolehan top skor sementara Liga Champions Arab 2023 dengan koleksi 4 gol!

Kepastian itu didapat CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- usai mencetak gol kemenangan Al Nassr atas Al Shorta 1-0 di semifinal Liga Champions Arab 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, pada Rabu (9/8/2023) malam WIB.

Gol tunggal Al Nassr dicetak oleh Cristiano Ronaldo pada babak kedua tepatnya pada menit ke-75. Megabintang asal Portugal itu membobol gawang Al Shorta via eksekusi tendangan penalti sekaligus membawa Al Nassr lolos ke final Liga Champions Arab 2023.

Itu menjadi gol keempat Cristiano Ronaldo di Liga Champions Arab 2023. Luar biasanya, eks megabintang Manchester United dan Real Madrid itu mampu mencatatkan namanya di papan skor dalam empat pertandingan beruntun.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo masing-masing mencetak satu gol dalam dua pertandingan di fase grup menghadapi Monastir dan Zamalek. Kemudian membobol gawang Raja CA di perempatfinal, dan teranyar jadi pahlawan kemenangan Al Nassr atas Al Shorta di semifinal.

Torehan empat gol yang dicetak Cristiano Ronaldo membawanya menjadi top skor sementara Liga Champions Arab 2023. Megabintang 38 tahun itu mengungguli bintang Al Ittihad, Karim Benzema, yang mengoleksi 3 gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185454/cristiano_ronaldo_cetak_gol_salto_di_laga_al_nassr_vs_al_khaleej_cristiano-W8V9_large.jpg
Cristiano Ronaldo Cetak Gol Salto di Usia 40 Tahun, Pertanda Juara Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185450/burngreave_united_sukses_menjuarai_asian_champions_league_2025_usai_menaklukkan_al_ataa_sc_di_laga_final-s0EA_large.jpeg
Burngreave United Juara Asian Champions League 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647443/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-hancurkan-tottenham-leeds-disikat-aston-villa-lne.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Hancurkan Tottenham, Leeds Disikat Aston Villa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/milklife_soccer_challange_jakarta.jpg
Adu Penalti Dramatis! Dua Juara Baru Lahir di MilkLife Soccer Challenge Jakarta 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement