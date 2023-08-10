Daftar Top Skor Liga Champions Arab 2023 Kelar Semifinal: Cristiano Ronaldo Nyaman di Puncak!

DAFTAR top skor Liga Champions Arab 2023 kelar semifinal sudah diketahui. Sang megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, nyaman di puncak dalam perolehan top skor sementara Liga Champions Arab 2023 dengan koleksi 4 gol!

Kepastian itu didapat CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- usai mencetak gol kemenangan Al Nassr atas Al Shorta 1-0 di semifinal Liga Champions Arab 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, pada Rabu (9/8/2023) malam WIB.

Gol tunggal Al Nassr dicetak oleh Cristiano Ronaldo pada babak kedua tepatnya pada menit ke-75. Megabintang asal Portugal itu membobol gawang Al Shorta via eksekusi tendangan penalti sekaligus membawa Al Nassr lolos ke final Liga Champions Arab 2023.

Itu menjadi gol keempat Cristiano Ronaldo di Liga Champions Arab 2023. Luar biasanya, eks megabintang Manchester United dan Real Madrid itu mampu mencatatkan namanya di papan skor dalam empat pertandingan beruntun.

Cristiano Ronaldo masing-masing mencetak satu gol dalam dua pertandingan di fase grup menghadapi Monastir dan Zamalek. Kemudian membobol gawang Raja CA di perempatfinal, dan teranyar jadi pahlawan kemenangan Al Nassr atas Al Shorta di semifinal.

Torehan empat gol yang dicetak Cristiano Ronaldo membawanya menjadi top skor sementara Liga Champions Arab 2023. Megabintang 38 tahun itu mengungguli bintang Al Ittihad, Karim Benzema, yang mengoleksi 3 gol.