HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diundang di Turnamen Singapura Lion City Cup 2023, Borneo FC Bakal Hadapai Klub Raksasa Thailand

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:01 WIB
Diundang di Turnamen Singapura Lion City Cup 2023, Borneo FC Bakal Hadapai Klub Raksasa Thailand
Borneo FC ikut serta dalam turnamen Lion City Cup 2023 dan bakal berjumpa klub Raksasa Thailand. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SINGAPURA – Lion City Cup akan kembali digelar di 2023 ini dan terdapat empat tim yang ikut meramaikan turnamen yang digelar oleh Federasi Sepakbola Singapura (FAS). Keempat tim itu adalah Selangor FC (Malaysia), BG Pathum (Thailand), Singapore NDC U-15 (Singapura), dan Borneo FC yang menjadi wakil Indonesia di turnamen tersebut.

Lalu untuk pertandingannya, Singapore NDC U-15 akan berhadapan melawan klub asal Malaysia, Selangor FC. Sementara itu, Borneo FC akan berhadapan melawan tim raksasa Liga 1 Thailand, BG Pathum United FC.

Diketahui turnamen Lion City Cup ini sendiri terakhir kali digelar pada 2015 lalu. Artinya sudah tujuh tahun ajang tersebut lama tidak digelar kembali.

Borneo FC

"Lion City Cup kembali September ini setelah tujuh tahun!" tulis akun resmi Instagram Federasi Sepak Bola Singapura (FAS), Selasa (8/8/2023).

Ajang tersebut biasanya kerap mengundang tim-tim besar dari Eropa. Pada 2013 lalu misalnya, Lion City Cup diikuti tim muda PSV Eindhoven U-15 hingga Eintracht Frankfurt U-15.

Halaman:
1 2
      
