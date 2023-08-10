Lawan Al Hilal di Final Liga Champions Arab 2023, Cristiano Ronaldo Siap Balaskan Dendam?

LAWAN Al Hilal di final Liga Champions Arab 2023, Cristiano Ronaldo siap balaskan dendam dan bawa Al Nassr juara? Seperti yang diketahui, Ronaldo baru saja berhasil mengantarkan Al Nassr lolos ke final Liga Champions Arab 2023.

Kepastian itu diraih usai Al Nassr menang 1-0 atas klub Irak, Al Shorta pada Rabu 9 Agustus 2023. Satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut pun dicetak oleh Ronaldo lewat tendangan penalti di menit 75.

Ya, Ronaldo menjadi pahlawan Al Nassr dalam laga di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Bahkan sebelum-sebelumnya pun CR7 juga ikut menyumbang gol agar bisa membawa Al Nassr lolos ke partai puncak dari turnamen Liga Champions Arab 2023.

Total dari lima laga yang dijalani Ronaldo sejak fase grup Liga Champions Arab 2023, pemain asal Portugal itu sukses mencetak empat gol. Lantas dengan kegacoran Ronaldo itu, ia dan skuadnya akan menghadapi lawan yang berat di final Liga Champions Arab 2023 nanti.

Pasalnya lawan yang dihadapi Al Nassr merupakan klub sesama dari Liga Arab Saudi, yakni Al Hilal. Al Hilal lolos ke final usai menang 3-1 atas Al Shabab.

Al Hilal kini semakin kuat usai mendatangkan sejumlah pemain berlabel top dunia seperti Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, hingga Kalidou Koulibaly. Sehingga tidak heran jika mereka mampu mencapai partai final dari turnamen Liga Champions Arab 2023.