HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa Al Nassr ke Final Arab Club Champions Cup 2023, Cristiano Ronaldo Kirim Pesan Khusus ke Suporter

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |04:37 WIB
Bawa Al Nassr ke Final Arab Club Champions Cup 2023, Cristiano Ronaldo Kirim Pesan Khusus ke Suporter
Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane rayakan kemenangan Al Nassr (FOTO: Instagram Cristiano Ronaldo)
A
A
A

ABHA – Cristiano Ronaldo mengirim pesan khusus kepada suporter usai mengantarkan Al Nassr ke final Arab Club Champions Cup 2023. Al Nassr ke final usai kalahkan Al Shorta di semifinal.

Al Nassr lolos berkat gol tunggal Cristiano Ronaldo via titik putih. Gol Ronaldo cukup membuat Al Nassr menang 1-0 di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, semalam.

Cristiano Ronaldo

Al Nassr pun lolos ke final Arab Club Champions Cup 2023 menantang Al Hilal. Bagi Cristiano Ronaldo, ini adalah selangkah lagi baginya untuk bawa Al Nassr juara.

“Final, Akhirnya kami datang. Ini berkat kerja keras tim,” kata Cristiano Ronaldo di akun Instagram pribadinya.

Tak lupa, Cristiano Ronaldo mengirimkan pesan khusus kepada suporter. Yaitu ucapan terima kasih kepada suporter yang sudah selalu mendukung Al Nassr.

