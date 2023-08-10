Jadwal Final Liga Champions Arab 2023: Al Hilal Vs Al Nassr

BERIKUT jadwal final Liga Champions Arab 2023 yang akan mempertemukan Al Hilal vs Al Nassr. Final Arab Club Champions Cup 2023 itu akan berlangsung pada Minggu 13 Agustus pukul 01.00 WIB dini hari.

Sebelumnya, Al Nassr lolos ke final berkat gol tunggal Cristiano Ronaldo. Mega bintang Portugal itu kembali menjadi bintang sekaligus pahlawan kemenangan Al Nassr.

Gol tunggal lewat titik putih pada menit ke-75 cukup membawa Al Nassr ke final usai menang 1-0 lawan Al Shorta. Tapi Cristiano Ronaldo dan kolega tak bisa santai begitu saja.

Pasalnya lawan berat sudah menanti Al Nassr yaitu Al Hilal. Pada babak semifinal, Al Hilal mampu menang meyakinkan 3-1 atas Al Shabab.

Mohamed Kanno, Malcom dan Abdullah Al Hamdan jadi pencetak gol kemenangan Al Hilal. Secara materi pemain, Al Hilal dan Al Nassr sama-sama dipenuhi banyak pemain bintang.