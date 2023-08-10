Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Final Liga Champions Arab 2023: Al Hilal Vs Al Nassr

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |04:23 WIB
Jadwal Final Liga Champions Arab 2023: Al Hilal Vs Al Nassr
Al Nassr akan ditantang Al Hilal di final Arab Club Champions Cup 2023 (FOTO: Twitter Al Nassr)
A
A
A

BERIKUT jadwal final Liga Champions Arab 2023 yang akan mempertemukan Al Hilal vs Al Nassr. Final Arab Club Champions Cup 2023 itu akan berlangsung pada Minggu 13 Agustus pukul 01.00 WIB dini hari.

Sebelumnya, Al Nassr lolos ke final berkat gol tunggal Cristiano Ronaldo. Mega bintang Portugal itu kembali menjadi bintang sekaligus pahlawan kemenangan Al Nassr.

Al Nassr

Gol tunggal lewat titik putih pada menit ke-75 cukup membawa Al Nassr ke final usai menang 1-0 lawan Al Shorta. Tapi Cristiano Ronaldo dan kolega tak bisa santai begitu saja.

Pasalnya lawan berat sudah menanti Al Nassr yaitu Al Hilal. Pada babak semifinal, Al Hilal mampu menang meyakinkan 3-1 atas Al Shabab.

Mohamed Kanno, Malcom dan Abdullah Al Hamdan jadi pencetak gol kemenangan Al Hilal. Secara materi pemain, Al Hilal dan Al Nassr sama-sama dipenuhi banyak pemain bintang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/51/3152465/diogo_jota_dan_cristiano_ronaldo-UCRh_large.jpg
Cristiano Ronaldo Tak Percaya Diogo Jota Meninggal Dunia: Kami Semua Akan Merindukanmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/51/3063908/kisah-maria-dolores-aveiro-ibunda-cristiano-ronaldo-yang-dituduh-pakai-ilmu-hitam-untuk-pisahkan-georgina-rodriguez-dengan-cr7-IyT1nQNhGH.jpg
Kisah Maria Dolores Aveiro, Ibunda Cristiano Ronaldo yang Dituduh Pakai Ilmu Hitam untuk Pisahkan Georgina Rodriguez dengan CR7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/51/3061950/pernah-dibuang-cristiano-ronaldo-ternyata-masih-cinta-manchester-united-P1mmMo76TW.jpg
Pernah Dibuang, Cristiano Ronaldo Ternyata Masih Cinta Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/337/3056637/cristiano_ronaldo-ejHt_large.jpg
Ronaldo Top Skor Liga Champions, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647295/sd-kunciran-4-juara-rekor-peserta-pecah-di-milklife-soccer-challenge-jakarta-seri-1-20252026-fif.webp
SD Kunciran 4 Juara, Rekor Peserta Pecah di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Seri 1 2025â2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/hasto_kristiyanto.jpg
Riuh Run Pekanbaru Pecah! Ratusan Warga Ramaikan Stadion Utama Riau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement