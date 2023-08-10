Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Timnas Indonesia yang Larinya Super Cepat, Nomor 1 Andalan Persija Jakarta

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |03:28 WIB
6 Pemain Timnas Indonesia yang Larinya Super Cepat, Nomor 1 Andalan Persija Jakarta
Riko Simanjuntak salah satu pemain Timnas Indonesia yang punya lari cepat (FOTO: Twitter Persija Jakarta)
A
A
A

BERIKUT 6 pemain Timnas Indonesia yang larinya super cepat yang akan diulas Okezone. Memiliki kemampuan lari super cepat merupakan sebuah karunia bagi pemain sepak bola.

Kemampuan berlari cepat sangat dibutuhkan pemain untuk merebut dan membawa bola supaya sampai ke depan gawang dalam waktu singkat. Di Timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang dinilai memiliki lari super cepat.

Lantas siapa saja atlet tersebut? Berikut Okezone mengulasnya hanya untuk anda.

6. Febri Hariyadi

Febri Hariyadi

Pemain pertama Timnas Indonesia dengan lari tercepat dinobatkan oleh Febri Hariyadi. Hal ini selalu dibuktikan di setiap pertandingan Persib Bandung, Febri Hariyadi berlari bak kilat.

Saking cepatnya banyak para fans memberikan julukan kepadanya dengan istilah RX King. Arti istilah tersebut menjelaskan bahwa kecepatan kakinya mirip dengan motor Yamaha RX King.

5. Boaz Solossa

Boaz Solossa

Pemain kedua sekaligus kapten Timnas Indonesia yang memiliki kemampuan lari super cepat adalah Boaz Salossa. Pemain senior satu ini sering menjadi sorotan karena kerap merobek pertahanan lawan dengan cepat.

Tak jarang ia mencetak gol mengandalkan kemampuan lari cepatnya. Tak hanya lari, Boaz Solossa juga memiliki skill tingkat tinggi dan insting mencetak gol mematikan yang membuatnya jadi pemain komplet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185407/5_tanda_giovanni_van_bronckhorst_segera_jadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-cmpK_large.jpg
5 Tanda Giovanni van Bronckhorst Segera Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Dibocorkan PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185396/giovanni_van_bronckhorst_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-fvW5_large.jpg
Sumardji ke Eropa, Giovanni van Bronckhorst Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185366/sumardji-n9XP_large.jpg
Sumardji Terbang ke Eropa untuk Wawancara Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185363/timur_kapadze-5o1h_large.jpg
Timur Kapadze Puji Perkembangan Timnas Indonesia, Yakin Bersinar di Kualifikasi Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647343/blacksteel-fc-papua-kalahkan-halus-fc-jakarta-30-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-peo.webp
Blacksteel FC Papua Kalahkan Halus FC Jakarta 3â0 pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola_kecewa_pas.jpg
Pep Guardiola Ngamuk! Ribut dengan Pemain Newcastle Usai Manchester City Tumbang 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement