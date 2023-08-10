6 Pemain Timnas Indonesia yang Larinya Super Cepat, Nomor 1 Andalan Persija Jakarta

Riko Simanjuntak salah satu pemain Timnas Indonesia yang punya lari cepat (FOTO: Twitter Persija Jakarta)

BERIKUT 6 pemain Timnas Indonesia yang larinya super cepat yang akan diulas Okezone. Memiliki kemampuan lari super cepat merupakan sebuah karunia bagi pemain sepak bola.

Kemampuan berlari cepat sangat dibutuhkan pemain untuk merebut dan membawa bola supaya sampai ke depan gawang dalam waktu singkat. Di Timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang dinilai memiliki lari super cepat.

Lantas siapa saja atlet tersebut? Berikut Okezone mengulasnya hanya untuk anda.

6. Febri Hariyadi





Pemain pertama Timnas Indonesia dengan lari tercepat dinobatkan oleh Febri Hariyadi. Hal ini selalu dibuktikan di setiap pertandingan Persib Bandung, Febri Hariyadi berlari bak kilat.

Saking cepatnya banyak para fans memberikan julukan kepadanya dengan istilah RX King. Arti istilah tersebut menjelaskan bahwa kecepatan kakinya mirip dengan motor Yamaha RX King.

5. Boaz Solossa





Pemain kedua sekaligus kapten Timnas Indonesia yang memiliki kemampuan lari super cepat adalah Boaz Salossa. Pemain senior satu ini sering menjadi sorotan karena kerap merobek pertahanan lawan dengan cepat.

Tak jarang ia mencetak gol mengandalkan kemampuan lari cepatnya. Tak hanya lari, Boaz Solossa juga memiliki skill tingkat tinggi dan insting mencetak gol mematikan yang membuatnya jadi pemain komplet.