Rombongan FIFA Bakal Tinjau Kembali Persiapan Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023 Akhir Bulan Ini

JAKARTA - Rombongan FIFA dikabarkan akan kembali meninjau persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada akhir Agustus ini. Kedatangan mereka diperkirakan tepatnya akan dilakukan pada 26 Agustus 2023.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, di Jakarta. Kali ini FIFA akan membawa tim besar mereka untuk meninjau persiapan Indonesia.

Mereka akan segera memfokuskan perhatian setelah rampungnya Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru. Oleh karena itu, persiapan untuk menggelar Piala Dunia U-17 2023 pun kini kian dipercepat.

Kedatangan FIFA tersebut juga dikatakan akan menentukan sebuah keputusan. Dalam mendorong percepatan itu, Erick Thohir mengatakan saat ini pemerintah pusat dan daerah saling bagi tugas.

"FIFA sendiri tim besarnya akan kembali datang ke Indonesia pada bulan ini tanggal 26 Agustus setelah Piala Dunia Wanita 2023 di Australia. Ini akan datang tim besar, untuk membuat keputusan yang tentu kita harus lakukan percepatan," ujar Erick di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

"Tadi Alhamdulillah pak menteri PUPR sudah memimpin langsung seperti biasa, waktu Asian Games beliau juga yang mimpin, karena kalau sudah tinggal 93 hari yang paling kuat beliau. Alhamdulilllah juga gubernur DKI Jakarta dan tentu perwakilan pemerintah Jawa Barat yang dihadiri pak bupati sepakat ada pembagian tugas dari pemerintah pusat dan daerah," lanjutnya.