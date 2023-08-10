Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Buka Suara soal Kapan Asisten Anyarnya Tiba di Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |21:28 WIB
Bojan Hodak Buka Suara soal Kapan Asisten Anyarnya Tiba di Persib Bandung
Bojan Hodak ungkap sosok asisten pelatih baru Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BOJAN Hodak buka suara soal kapan asisten anyarnya tiba di Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung tersebut mengatakan bahwa pada saat ini sedang dalam perjalanan.

Sang pelatih asal Kroasia belum bisa mempersembahkan kemenangan dalam dua laga perdananya. Oleh karena itu, dia akan mendapatkan bala bantuan dengan kehadiran seorang asisten yang identitasnya belum bisa dibeberkan.

Bojan Hodak

"Saya belum bisa menyebutkannya, dia masih menyelesaikan KITAS dan setelah itu akan melakukan penerbangan," ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (10/8/2023).

Nama Bojan Malisic dirumorkan bakal menjadi asistennya. Namun, Hodak membantahnya dan mengaku tidak mengenal mantan pemain Persib pada musim 2018 tersebut.

"Dia (Bojan Malisic) bukan pelatih, dia pemain. Saya pernah mendengarnya tapi saya belum pernah bertemu dengannya," tegasnya.

Telusuri berita bola lainnya
