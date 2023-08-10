Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jawaban PSIS Semarang soal Belum Bergabungnya Adi Satryo dan Alfeandra Dewangga dalam Latihan Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:00 WIB
Jawaban PSIS Semarang soal Belum Bergabungnya Adi Satryo dan Alfeandra Dewangga dalam Latihan Timnas Indonesia U-23
Alfeandra Dewangga masih belum dilepas PSIS Semarang ke Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/psisfcofficial)
A
A
A

JAWABAN PSIS Semarang soal belum bergabungnya Adi Satryo dan Alfeandra Dewangga dalam latihan Timnas Indonesia U-23. Tidak ada dua pemain PSIS Semarang dalam pemusatan latihan (TC) pada Kamis (10/8/2023) jelang Piala AFF U-23 2023.

Selain dua pemain PSIS Semarang, ada beberapa pemain lain yang belum merapat, yaitu yakni Dzaky Asraf, Rizky Ridho, Beckham Putra, dan Kadek Arel. TC pun hanya diikuti oleh 17 pemain saja.

Timnas Indonesia U-23

Dokter tim PSIS, Radityo Haryo Yudhanto mengatakan kedua pemain itu kondisinya tidak sedang baik-baik saja untuk bergabung dalam TC hari pertama. Sebab, Adi Satryo dan Alfeandra Dewangga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan lebih lanjut pasca-pertandingan menghadapi Arema FC di Stadion Jatidiri, Rabu (9/8/2023).

Adi Satryo, menurut sang dokter, mengalami masalah pencernaan. Kondisi tersebut sudah dirasakan sang pemain sebelum pertandingan kontra Arema FC.

“Adi mengalami masalah di pencernaan sakit diare dan muntah. Sebelum pertandingan sudah tidak enak badan dan dipaksa untuk main dan saat pertandingan pun dia juga sudah mengeluh namun Alhamdulillah tetap bisa tampil full 90 menit,” kata Radit dilansir dari laman PSIS, Kamis (10/8/2023)

