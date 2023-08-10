Tahan Pemain Ikut Latihan Timnas Indonesia U-23, Persija Jakarta dan PSM Makassar Bakal Ditindak Tegas PSSI

Sumardji sebut PSM Makassar dan Persija Jakarta bakal ditindak tegas PSSI (Foto: MPI/Cikal Bintang)

TAHAN pemain ikut latihan Timnas Indonesia U-23, Persija Jakarta dan PSM Makassar bakal ditindak tegas PSSI. Ketua Badan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Sumardji, mengatakan bahwa kedua klub tersebut akan dilaporkan.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – telah mengadakan latihan perdana jelang Piala AFF U-23 2023 pada Kamis (10/8/2023) sore WIB di Lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ada enam pemain yang absen dalam latihan tersebut.

Mereka adalah Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United). Sumardji mengatakan, empat pemain sudah izin kepada Timnas Indonesia U-23.

Kendati begitu, Persija dan PSM tidak memberikan alasan mengapa kedua pemainnya tak dilepas. Ketidakjelasan ini membuat Sumardji naik pitam.

Pria berusia 51 tahun itu mengatakan akan melaporkan hal ini kepada PSSI. Nantinya, Sumardji mengisyaratkan, ada tindakan tertentu yang diambil oleh PSSI.

"Tentu saya akan laporkan kepada Ketua Umun karena baru hari ini kami memastikan," kata Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (10/8/2023).