Tahan Beckham Putra, Persib Bandung Hanya Izinkan Robi Darwis Gabung Timnas Indonesia U-23

BANDUNG - Persib Bandung memutuskan untuk menahan Beckham Putra Nugraha. Mereka hanya melepas satu pemain ke Timnas Indonesia U-23, yakni Robi Darwis, yang akan akan tampil di Piala AFF U-23 2023.

Pelatih Bojan Hodak mengaku terpaksa hanya melepas satu pemainnya dan menahan kepergian Beckham. Sebab, pemain bernomor punggung 7 itu rutin masuk starting eleven di skuadnya.

"Saya rasa pihak klub akan mengirim surat untuk Beckham karena dia pemain yang disiapkan sebagai pemain di starting eleven," kata Hodak, di Stadion Sidolig, Kamis (10/8/2023).

Pelatih asal Kroasia ini memiliki alasan kuat untuk menahan kepergian Beckham. Sebab, Piala AFF U-23 2023 yang akan dijalani Timnas Indonesia U-23 tidak masuk dalam agenda FIFA.

Dengan alasan itu, Hodak hanya melepas satu pemainnya yakni Robi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Beckham baru akan dilepas jika dipanggil saat FIFA Matchday.

"Kami hanya melepasnya untuk agenda FIFA saja," tegas Hodak.