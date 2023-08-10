Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tahan Beckham Putra, Persib Bandung Hanya Izinkan Robi Darwis Gabung Timnas Indonesia U-23

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:34 WIB
Tahan Beckham Putra, Persib Bandung Hanya Izinkan Robi Darwis Gabung Timnas Indonesia U-23
Persib Bandung tak melepas Beckham Putra ke Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@beckham_put7)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung memutuskan untuk menahan Beckham Putra Nugraha. Mereka hanya melepas satu pemain ke Timnas Indonesia U-23, yakni Robi Darwis, yang akan akan tampil di Piala AFF U-23 2023.

Pelatih Bojan Hodak mengaku terpaksa hanya melepas satu pemainnya dan menahan kepergian Beckham. Sebab, pemain bernomor punggung 7 itu rutin masuk starting eleven di skuadnya.

Beckham Putra Nugraha jadi andalan Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@beckham_put7)

"Saya rasa pihak klub akan mengirim surat untuk Beckham karena dia pemain yang disiapkan sebagai pemain di starting eleven," kata Hodak, di Stadion Sidolig, Kamis (10/8/2023).

Pelatih asal Kroasia ini memiliki alasan kuat untuk menahan kepergian Beckham. Sebab, Piala AFF U-23 2023 yang akan dijalani Timnas Indonesia U-23 tidak masuk dalam agenda FIFA.

Dengan alasan itu, Hodak hanya melepas satu pemainnya yakni Robi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Beckham baru akan dilepas jika dipanggil saat FIFA Matchday.

"Kami hanya melepasnya untuk agenda FIFA saja," tegas Hodak.

Halaman:
1 2
      
