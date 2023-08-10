Rizky Ridho Belum Dilepas Persija Jakarta, Sumardji: Dia Sangat Ingin Bela Timnas Indonesia U-23

RIZKY Ridho belum dilepas Persija Jakarta, Sumardji tegaskan sang bek tengah sangat ingin bela Timnas Indonesia U-23. Ada enam pemain yang belum hadir dalam sesi latihan perdana Timnas Indonesia U-23.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – melangsungkan latihan perdana jelang Piala AFF U-23 2023. Ajang itu sendiri bakal digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Sayangnya, dalam latihan perdana itu, ada enam pemain absen, yakni Dzaky Asraf, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Kadek Arel, Beckham Putra, dan Adi Satryo. Akan tetapi, hanya Rizky Ridho dan Dzaky Asraf yang tidak memberikan keterangan mengapa absen.

Soal Ridho, Sumardji mengatakan bahwa pemain Persija Jakarta itu ingin membela Timnas Indonesia U-23. Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak klub soal ketiadaan Ridho.

"Kalau pemain itu no problem (bela Timnas Indonesia), pemainnya malah pengen datang. Mana ada pemain anak muda kita itu nasionalisme rendah, semua pengen datang," kata Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (10/8/2023).