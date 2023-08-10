6 Pesepakbola Indonesia Bergelar Sarjana

BERIKUT enam pesepakbola Indonesia bergelar sarjana. Menjalani karier di lapangan hijau ternyata tidak membuat pesepakbola Indonesia berikut ini melupakan pendidikan formal.

Buktinya pada ulasan kali ini ada beberapa atlet sepakbola yang berhasil meraih gelar sarjana di bangku kuliah. Tentu hal ini menjadi sebuah prestasi yang patut dibanggakan, mengingat susahnya para atlet membagi waktu antara karier dengan pendidikan.

Lantas siapa saja kira-kira para atlet sepakbola Indonesia yang berhasil menyandang gelar sarjana? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (10/8/2023).

1. Boaz Solossa

Pesepakbola pertama yang berhasil mendapatkan gelar sarjana yakni Boaz Salossa. Atlet senior satu ini dikenal sebagai sosok yang tangguh dan pintar dalam dunia akademik. Hal itu dibuktikan melalui pencapaian kelulusan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih (UNCEN).

Tidak hanya itu saja, tak puas dengan ilmu yang didapat pada akhirnya Boaz Salossa melanjutkan pendidikan program S2 serta lulus meraih gelar Magister Keuangan Daerah di Universitas Cendrawasih.

2. Miftahul Hamdi

Pesepakbola kedua Indonesia yang tidak lupa akan dunia pendidikan yaitu Miftahul Hamdi . Pemain berdarah Aceh tersebut terpantau berhasil meraih gelar pendidikan S1 di salah satu Universitas bergengsi di Yogya, yaitu UNY (Universitas Negeri Yogyakarta). Keberhasilanya tersebut bahkan disambut predikat cumlaude dengan nilai IPK 3,6.

3. Abdul Aziz

Pesepakbola Indonesia ketiga yang peduli dengan dunia pendidikan yaitu bernama lengkap Lutfi Akbar Abdul Aziz. Pemain gelandang Indonesia ini diketahui berhasil mendapatkan gelar S1 S.Pd di Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat. Lambat laun Abdul Aziz mulai haus pendidikan hingga dirinya melanjutkan ke jenjang S2.