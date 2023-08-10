Hilangnya Nick Kuipers dari Line Up Persib Bandung Terjawab?

HILANGNYA Nick Kuipers dari line up Persib Bandung saat menghadapi Persis Solo menimbulkan banyak pertanyaan untuk bobotoh. Pasalnya, tidak adanya Nick yang mengawal lini pertahanan diduga menjadi salah satu biang kekalahan Persib pada laga itu.

Seperti yang telah diketahui, Persib harus kembali menelan kekalahan saat bertandang ke Stadion Manahan, Solo, Selasa 8 Agustus 2023. Pada babak pertama, Persib dan Persis bermain saling menyerang.

Maung Bandung kemudian berhasil membuka keunggulan melalui sepakan luar penalti pemain asing asal Brasil, Ciro Alves. Tendangannya membuat bola menghujam lurus ke sisi atas gawang Laskar Sambernyawa.

Sayangnya, setelah itu, lini pertahanan Persib langsung kecolongan lewat serangan cepat yang dibangun Persis. Alhasil, Ramadhan Sananta berhasil membawa Persis menyamakan kedudukan.

Beberapa menit kemudian, pertahanan Persib kembali dibuat kecolongan melalui serangan kombinasi yang membuat Ramadhan Sananta kembali mencetak gol untuk Persis. Persis pun berbalik unggul 2-1.

Pada babak kedua, Persib tampil jauh lebih menyerang dengan memasukkan banyak pemain, seperti Levy Madinda, Ryan Kurnia, hingga Febri Hariyadi. Sayangnya, hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan, Persib tidak kunjung mencetak gol. Alhasil, kekalahan dengan skor 2-1 pun tak dapat lagi terelakkan.

Melihat kekalahan ini, banyak bobotoh dan para pencinta sepakbola Tanah Air menyoroti line up yang diturunkan oleh Bojan Hodak, terkhusus di lini pertahanan. Mereka menyayangkan dan mempertanyakan ketidakhadiran bek asing maung Bandung, Alberto Rodriguez dan Nick Kuipers.

Usut punya usut, ketidakhadiran kedua palang pintu andalan Maung Bandung itu telah dijelaskan di laman resmi Persib. Pada sebuah artikel yang diunggah pada Selasa, 8 Agustus 2023, disebutkan bahwa Alberto Rodriguez harus absen lantaran harus menjalani hukuman akumulasi empat kartu kuning yang didapatnya.