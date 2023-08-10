Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hilangnya Nick Kuipers dari Line Up Persib Bandung Terjawab?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:07 WIB
Hilangnya Nick Kuipers dari Line Up Persib Bandung Terjawab?
Nick Kuipers tak membela Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kuipersnick)
A
A
A

HILANGNYA Nick Kuipers dari line up Persib Bandung saat menghadapi Persis Solo menimbulkan banyak pertanyaan untuk bobotoh. Pasalnya, tidak adanya Nick yang mengawal lini pertahanan diduga menjadi salah satu biang kekalahan Persib pada laga itu.

Seperti yang telah diketahui, Persib harus kembali menelan kekalahan saat bertandang ke Stadion Manahan, Solo, Selasa 8 Agustus 2023. Pada babak pertama, Persib dan Persis bermain saling menyerang.

Nick Kuipers

Maung Bandung kemudian berhasil membuka keunggulan melalui sepakan luar penalti pemain asing asal Brasil, Ciro Alves. Tendangannya membuat bola menghujam lurus ke sisi atas gawang Laskar Sambernyawa.

Sayangnya, setelah itu, lini pertahanan Persib langsung kecolongan lewat serangan cepat yang dibangun Persis. Alhasil, Ramadhan Sananta berhasil membawa Persis menyamakan kedudukan.

Beberapa menit kemudian, pertahanan Persib kembali dibuat kecolongan melalui serangan kombinasi yang membuat Ramadhan Sananta kembali mencetak gol untuk Persis. Persis pun berbalik unggul 2-1.

Pada babak kedua, Persib tampil jauh lebih menyerang dengan memasukkan banyak pemain, seperti Levy Madinda, Ryan Kurnia, hingga Febri Hariyadi. Sayangnya, hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan, Persib tidak kunjung mencetak gol. Alhasil, kekalahan dengan skor 2-1 pun tak dapat lagi terelakkan.

Melihat kekalahan ini, banyak bobotoh dan para pencinta sepakbola Tanah Air menyoroti line up yang diturunkan oleh Bojan Hodak, terkhusus di lini pertahanan. Mereka menyayangkan dan mempertanyakan ketidakhadiran bek asing maung Bandung, Alberto Rodriguez dan Nick Kuipers.

Usut punya usut, ketidakhadiran kedua palang pintu andalan Maung Bandung itu telah dijelaskan di laman resmi Persib. Pada sebuah artikel yang diunggah pada Selasa, 8 Agustus 2023, disebutkan bahwa Alberto Rodriguez harus absen lantaran harus menjalani hukuman akumulasi empat kartu kuning yang didapatnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647655/atlet-biliar-ri-menuju-next-level-ketum-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-sport-science-kompetisi--konsentrasi-jadi-kunci-mxd.webp
Atlet Biliar RI Menuju Next Level, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo: Sport Science, Kompetisi & Konsentrasi Jadi Kunci!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/20/thierry_henry_1.jpg
Berani Banget! Legenda Barcelona Ini Bikin Khabib Nurmagomedov Patah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement