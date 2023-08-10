Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Bali United vs PSM Makassar, Serdadu Tridatu Siap Kembali ke Jalur Kemenangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:44 WIB
Jelang Laga Bali United vs PSM Makassar, Serdadu Tridatu Siap Kembali ke Jalur Kemenangan
Ricky Fajrin sebut Bali United siap tempur hadapi PSM Makassar (Foto: Bali United)
A
A
A

JELANG laga Bali United vs PSM Makassar, Serdadu Tridatu siap kembali ke jalur kemenangan. Bali United telah melalui dua laga sebelumnya tanpa kemenangan di Liga 1 2023-2024.

Serdadu Tridatu – julukan Bali United – tertahan 1-1 kontra Persik Kediri pada pekan sebelumnya. Itu menyambung catatan minor setelah bermain imbang tanpa gol kontra Persib Bandung.

Persib Bandung vs Bali United

Jelang menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (11/8/2023), pemain Bali United Ricky Fajrin memberi update soal kondisi timnya. Dia mengklaim bahwa tidak ada masalah komunikasi di lapangan antara para pemain.

"Kami dari pemain sejauh ini kondisi bagus. Komunikasi kami di lapangan juga baik," kata Ricky dilansir dari laman Bali United, Kamis (10/8/2023).

Pemain berposisi bek itu mengatakan saat ini timnya terus melakukan evaluasi demi evaluasi. Itu agar kelemahan pada laga sebelumnya tidak terulang saat melawan Juku Eja – julukan PSM.

Halaman:
1 2
      
