4 Pelatih Klub Liga 1 2023-2024 yang Kesal sang Pemain Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 Edisi Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Rival Shin Tae-yong!

Berikut 4 pelatih klub Liga 1 2023-2024 yang kesal sang pemain dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@persija)

SEBANYAK 4 pelatih klub Liga 1 2023-2024 yang kesal sang pemain dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 edisi Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Rencana Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain U-23 terbaik yang mentas di Liga 1 2023-2024 tidak berjalan mulus.

Sebab, ada sejumlah pelatih yang enggan melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23 yang diproyeksikan mentas di Piala AFF U-23 2023 pada 17-26 Agustus 2023. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud?

Berikut 4 pelatih klub Liga 1 2023-2024 yang kesal sang pemain dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 edisi Piala AFF U-23 2023:

4. Bojan Hodak (Persib Bandung)





Bojan Hodak harus merelakan dua pemainnya, Beckham Putra dan Robi Darwis, ke Timnas Indonesia U-23. Padahal, tenaga dua pemain itu sangat diandalkan Bojan Hodak, khususnya Beckham Putra.

Pelatih asal Kroasia itu menilai seharusnya klub berhak menahan sang pemain, mengingat Piala AFF U-23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA. “Menurut saya, ini bukan agenda FIFA, jadi normalnya kami harus mempertimbangkan itu (melepas pemain ke Timnas Indonesia U-23),” kata Bojan Hodak.

Meski begitu, Bojan Hodak akhirnya melunak. Ia pasrah jika kedua pemainnya harus gabung Timnas Indonesia U-23. “Tapi saya akan mengikuti regulasi yang semua ikuti, jika tim lain harus melepas (pemain), kami tidak punya pilihan,” kata Bojan Hodak.

3. Bernardo Tavares (PSM Makassar)





Sejatinya hanya satu pemain PSM Makassar yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-23, Dzaky Asraf. Namun, melalui sang media officer Sulaiman Abdul Karim, PSM Makassar memastikan tak melepas Dzaky Asraf. Sebab, tenaga pemain 20 tahun itu dibutuhkan skuad Juku Eja yang main di dua ajang sekaligus, yakni Liga 1 dan AFC Cup 2023-2024.

“Surat pemanggilan sudah kami terima, tapi Manajemen juga sudah bersurat dan tidak melepas Dzaky Asraf. Alasannya tenaga Dzaky sangat dibutuhkan tim karena jadwal pertandingan yang sangat padat di Liga dan AFC,” kata Sulaiman Abdul Karim kepada Okezone, Kamis (10/8/2023).

“Lagi pula ada regulasi soal pemain U-23 di Liga. Kalau kami melepas Dzaky, maka pilihan pemain U-23 untuk dimainkan menjadi berkurang. Apalagi juga kami sudah kehilangan Ananda (Reihan),” lanjut Sulaiman.