Persija Jakarta Terhindar dari Kekalahan Kontra Borneo FC, Riko Simanjuntak: Tuah Stadion Patriot

PERSIJA Jakarta terhindar dari kekalahan kontra Borneo FC, Riko Simanjuntak berbicara tentang tuah Stadion Patriot Candrabhaga. Laga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024 tersebut berakhir imbang 1-1.

Macan Kemayoran – julukan Persija – berbagi poin ketika menjamu Borneo FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (9/8/2023) malam WIB. Sempat tertinggal karena gol Stefano Lilipaly (14’), Persija menyelamatkan diri lewaat gol Rizky Ridho (37’).

Setelah laga, Riko ogah mengomentari rumput Stadion Patriot yang dinilai cukup buruk. Sebab, Persija terbukti tampil cukup dominan kontra Borneo FC.

“Masalah lapangan ya engga juga, karena Borneo bermain pada lapangan yang sama. Kita bisa kontrol pertandingan, tapi itulah sepak bola. Kita dapat satu poin dan harus kita syukuri,” kata Riko dalam sesi jumpa pers usai laga kontra Borneo, dikutip Kamis (10/8/2023).

Mantan pemain Semen Padang itu justru mengatakan kalau Skuad Macan Kemayoran masih memiliki keberuntungan di stadion tersebut. Terbukti Persija pada akhirnya bisa meraih poin di laga kandangnya kendati hanya satu poin saja.