Ini Penyebab Top Skor SEA Games 2023 Fajar Fathur Batal Gabung Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023?

PENYEBAB top skor SEA Games 2023 Fajar Fathur batal gabung Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, sebelumnya melontarkan protes mengenai pemanggilan tiga pemainnya, termasuk Fajar Fathur.

PSSI memperbarui daftar 23 pemain yang dipanggil untuk Piala AFF U-23 2023 pada Kamis (10/8/2023). Fajar Fathur dipastikan tidak ikut dalam ajang yang bakal digelar di Thailand tersebut.

Pelatih Shin Tae-yong pun memanggil Titan Agung dari Bhayangkara FC untuk mengambil alih tempatnya. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh PSSI pada Kamis (10/8/2023) ini.

Baik Fajar maupun Titan merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia U-22 yang meraih emas pada SEA Games 2023 lalu. Titan sukses menyumbangkan dua gol di sepanjang turnamen, namun Fajar menjadi top skor SEA Games 2023 dengan catatan lima gol.

Dia mengukir jumlah gol yang sama dengan striker Persis Solo, Ramadhan Sananta, dan Nguyen Van Tung dari Vietnam. Oleh karena itu, ketiadaannya tentu sebuah kerugian bagi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – jelang Piala AFF U-23 2023.

Pencoretan Fajar Fathur dari skuad ini terjadi setelah pelatih Borneo FC, Peter Huistra, mengutarakan keberatannya atas pemanggilan para pemainnya. Sebab, pemanggilan tersebut terjadi di saat Liga 1 sedang berlangsung.