Pemain Andalan Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23, Persebaya Surabaya dan Arema FC Tunjukkan Reaksi Berbeda

SURABAYA - Persebaya Surabaya dan Arema FC menunjukkan reaksi berbeda atas pemanggilan pemain andalannya ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. Bajul Ijo sedikit keberatan, sementara Singo Edan mempersilakan.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. Ernando Ari menjadi perwakilan Persebaya, sementara Arkhan Fikri mewakili Arema.

Pemanggilan pemain ini mendapat reaksi dari masing-masing pelatih. Caretaker Persebaya, Uston Nawawi mengatakan, kebijakan melepas Ernando Ari untuk bergabung ke Timnas Indonesia U-23 bergantung pada manajemen.

"Tentunya kita serahkan ke manajemen, tentunya tugas ke tim nasional adalah yang utama. Untuk masalah mas Ernando, saya serahkan ke manajemen," ucap Uston saat dikonfirmasi pada Kamis (10/8/2023).

Legenda hidup Persebaya itu menyatakan, pemanggilan Ernando memang dilematis. Akan tetapi, mereka juga punya pelapis yang tidak kalah bagus dalam diri Andhika Ramadhani.

"Memang kondisi kita ya setelah lima laga belum menang, lalu akhirnya menang, terus Ernando dapat panggilan ke tim nasional. Kita juga masih ada penjaga gawang Andhika dan lainnya. Mudah-mudahan masih baik-baik saja," tandasnya.