Lupakan Kemenangan atas Persib Bandung, Persis Solo Bidik Markas Persik Kediri

SOLO - Persis Solo sudah melupakan euforia kemenangan 2-1 atas Persib Bandung pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Pelatih Leonardo Medina kini mengupayakan anak asuhnya untuk fokus menghadapi Persik Kediri.

Ya, keberhasilan mengalahkan Persib di Stadion Manahan, Solo, Selasa 8 Agustus 2023 malam WIB, menjadi hal manis buat Laskar Sambernyawa. Sebab, itu merupakan kemenangan kedua mereka di Liga 1 2023-2024.

Akan tetapi, Persis tak boleh terlalu lama larut dalam euforia. Mereka akan melawan Persik pada pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 di Stadion Brawijaya, Sabtu 12 Agustus mendatang.

Medina mengatakan, fokus timnya kini sudah tertuju pada Macan Putih. Namun, dia akan lebih dahulu mengembalikan kondisi pemain yang didera kekalahan.

“Tentunya kami akan mempersiapkan tim. Saat ini pemulihan untuk pemain terlebih dahulu karena jarak pertandingan sangatlah singkat," kata Medina, dilansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (10/8/2023).

Pelatih asal Uruguay itu mengatakan kualitas bermain timnya pun akan terus ditingkatkan. Hal itu agar Persis bisa makin bersaing pada Liga 1 2023-2024