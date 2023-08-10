Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Ditahan Borneo FC 1-1, Riko Simanjuntak: Kami Masih di Jalur yang Tepat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:32 WIB
Persija Jakarta Ditahan Borneo FC 1-1, Riko Simanjuntak: Kami Masih di Jalur yang Tepat!
Riko Simanjuntak yakin Persija Jakarta masih berada di jalur yang tepat usai diimbangi Borneo FC 1-1 (Foto: Instagram/@riko.smnjuntak)
A
A
A

BEKASI - Winger Persija Jakarta, Riko Simanjuntak, yakin klubnya masih berada di jalur yang tepat meski baru saja ditahan Borneo FC Samarinda 1-1 pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Menurutnya, posisi di klasemen saat ini tidak terlalu buruk.

Duel antara Persija Jakarta vs Borneo FC itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 9 Agustus 2023 malam WIB. Tim tamu sempat unggul lebih dulu via sepakan indah Stefano Lilipaly di menit ke-14.

Persija Jakarta vs Borneo FC berakhir 1-1 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Akan tetapi, keunggulan itu tidak bertahan lama. Persija mampu menyamakan kedudukan melalui gol Rizky Ridho di menit ke-37. Setelahnya, tidak ada gol lain tercipta. Skor akhir 1-1.

Usai laga, Riko mengatakan sejatinya Persija bermain sangat baik. Kendati pada akhirnya hanya bisa meraup satu poin, hasil tersebut sangat layak disyukuri. Apalagi, persiapan terhitung pendek.

“Kita memulai bagaimana di menit awal, semua ingin bermain maksimal, semua ingin mengamankan tiga poin. Dan kita juga ingin mencoba memenangkan pertandingan, terbukti kita masih mampu untuk menyamakan kedudukan,” kata Riko dalam jumpa pers usai laga, dikutip Kamis (10/8/2023).

“Kita bisa raih satu poin di laga home, tapi tetap harus kita syukuri walaupun ini yang tidak kita inginkan. Kita mempunyai minggu yang pendek,” lanjut pemain berusia 31 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
