Pieter Huistra Beber Penyebab Borneo FC Gagal Kalahkan Persija Jakarta

BEKASI - Pelatih Borneo FC Samarinda, Pieter Huistra, tak kecewa meski gagal mengalahkan Persija Jakarta pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Namun, dia tetap mengungkap apa penyebab Pesut Etam tak bisa pulang dengan tiga angka.

Duel antara Persija Jakarta vs Borneo FC itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 9 Agustus 2023 malam WIB. Tim tamu sempat unggul lebih dulu via sepakan indah Stefano Lilipaly di menit ke-14.

Akan tetapi, keunggulan itu tidak bertahan lama. Persija mampu menyamakan kedudukan melalui gol Rizky Ridho di menit ke-37. Setelahnya, tidak ada gol lain tercipta. Skor akhir 1-1.

Seusai pertandingan, Huistra menilai timnya sebenarnya memiliki peluang menang melawan Persija. Dia melihat kegagalan menuai tiga angka itu lebih disebabkan turunnya intensitas pressing.

“Ini adalah pertandingan yang intensif. Kedua tim tidak memberikan ruang yang cukup banyak untuk bermain,” ujar Huistra dilansir dari laman PT LIB, Kamis (10/8/2023).