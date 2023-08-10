Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pieter Huistra Beber Penyebab Borneo FC Gagal Kalahkan Persija Jakarta

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:31 WIB
Pieter Huistra Beber Penyebab Borneo FC Gagal Kalahkan Persija Jakarta
Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, bicara penyebab kegagalan mengalahkan Persija Jakarta (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Borneo FC Samarinda, Pieter Huistra, tak kecewa meski gagal mengalahkan Persija Jakarta pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Namun, dia tetap mengungkap apa penyebab Pesut Etam tak bisa pulang dengan tiga angka.

Duel antara Persija Jakarta vs Borneo FC itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 9 Agustus 2023 malam WIB. Tim tamu sempat unggul lebih dulu via sepakan indah Stefano Lilipaly di menit ke-14.

Persija Jakarta vs Borneo FC berakhir 1-1 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Akan tetapi, keunggulan itu tidak bertahan lama. Persija mampu menyamakan kedudukan melalui gol Rizky Ridho di menit ke-37. Setelahnya, tidak ada gol lain tercipta. Skor akhir 1-1.

Seusai pertandingan, Huistra menilai timnya sebenarnya memiliki peluang menang melawan Persija. Dia melihat kegagalan menuai tiga angka itu lebih disebabkan turunnya intensitas pressing.

“Ini adalah pertandingan yang intensif. Kedua tim tidak memberikan ruang yang cukup banyak untuk bermain,” ujar Huistra dilansir dari laman PT LIB, Kamis (10/8/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647537/stadion-meledak-ronaldo-cetak-gol-salto-spektakuler-zuz.webp
Stadion Meledak, Ronaldo Cetak Gol Salto Spektakuler
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_kiri.jpg
Fajar/Fikri Kalah dari Juniornya di Final Australian Open 2025, tapi Justru Bangga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement