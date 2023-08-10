Terus-terusan Raih Hasil Buruk, Arema FC Resmi Pecat Joko Susilo

MAALNG – Joko Susilo resmi dipecat dari kepala pelatihArema FC. Alasannya karena Joko Susilo terus-terusan membuat Arema meraih hasil buruk di Liga 1 2023-2024.

Meski dipecat, Joko Susilo tidak meninggalkan Arema. Sebab ia akan kembali ke posisi sebelumnya, yakni sebagai Direktur Teknik Arema Football Academy atau tim junior Arema FC.

Kabar itu disampaikan langsung oleh General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi. Ia mengatakan Joko Susilo kini lebih baik kembali ke posisi awalnya sebelum ditunjuk sebagai kepala pelatih Arema.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan bahwa Coach Joko kita kembalikan ke posisi semula yakni sebagai dirtek Arema Football Academy, di lain sisi tenaga dan pikirannya juga dibutuhkan untuk persiapan EPA 2023,” ungkap, Yusrinal melalui keterangan tertulisnya, pada Kamis (10/8/2023).

Posisi pria yang akrab disapa Getuk itu untuk sementara bakal diemban oleh asisten pelatih sebelumnya Kuncoro. Nantinya Kuncoro berstatus pelatih sementara alias caretacer yang bakal menukangi Gustavo Almeida cs.

"Sementara tim akan dipimpin oleh Coach Kuncoro, sambil menunggu kedatangan pelatih baru,” ucap pria yang akrab disapa Inal ini.

Sementara itu manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas menyatakan,keputusan yang diambil oleh manajemen murni sebagai opsi untuk mengangkat prestasi tim Singo Edan.