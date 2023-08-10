Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Persib Bandung Ini Terancam Sanksi Usai Bikin Ulah Kontroversial di Markas Persis Solo

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:42 WIB
3 Pemain Persib Bandung Ini Terancam Sanksi Usai Bikin Ulah Kontroversial di Markas Persis Solo
Marc Klok kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Persib Bandung terancam sanksi usai bikin ulah kontroversial di markas Persis Solo. Ketiga pemain Maung Bandung -julukan Persib Bandung- yang dimaksud adalah Marc Klok, Ciro Alves, dan Putu Gede.

Aksi tak terpuji tiga penggawa Persib Bandung di atas dilakukan usai laga kontra Persis Solo di Stadion Manahan, Selasa 8 Agustus 2023 malam WIB. Pada akhirnya, Maung Bandung dibungkam tuan rumah dengan skor 1-2 dalam laga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024 itu.

Persis Solo vs Persib Bandung

Persib Bandung sejatinya mampu unggul lebih dulu melalui gol cantik Ciro Alves dengan teknik Trivera pada menit ke-32. Namun, Persis Solo berhasil comeback lewat brace yang dicetak bomber Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, pada menit ke-33 dan ke-44.

Sialnya, Maung Bandung harus bermain dengan 10 orang setelah Putu Gede mendapat kartu kuning kedua (kartu merah) di menit ke-90. Persib Bandung total diganjar enam kartu kuning oleh wasit Muhammad Erfan Efendi dan terancam kena sanksi denda.

Bukan hanya itu, tiga pemain Pangeran Biru tampak kesal hingga melakukan ulah kontoversial. Dalam video yang beredar, insiden tak terpuji dilakukan Marc Klok dan Ciro Alves ketika hendak masuk lorong Stadion Manahan.

Awalnya, Marc Klok mendapat teriakan dari suporter di tribun, lalu dia meresponsnya dengan lemparan botol air mineral. Setelah itu, Ciro masuk ke lorong stadion dan terlihat mengacungkan jari tengahnya yang notabene itu merupakan sikap tak terpuji.

Putu Gede pun melakukan hal serupa, yakni mengacungkan jari tengahnya ke arah suporter. Akibat ulah kontroversialnya itu, tiga pemain Persib Bandung di atas terancam terkena sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Halaman:
1 2
      
