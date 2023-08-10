Pieter Huistra Heran 3 Pemain Borneo FC Dipanggil Timnas Indonesia U-23 di Tengah Kompetisi

Pieter Huistra heran ada pemanggilan pemain Borneo FC ke Timnas Indonesia U-23 di tengah kompetisi (FOTO: MPI/Cikal Bintang)

BEKASI - Sebanyak tiga pemain Borneo FC dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra heran dengan adanya pemanggilan pemain di tengah kompetisi Liga 1 2023-2024 tengah berjalan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 memanggil 23 pemain untuk persiapan Piala AFF U-23 2023. Tiga pemain Borneo FC, yakni Daffa Fasya, Komang Teguh, dan Muhammad Fajar Fathur Rahman termasuk dalam daftar itu.

Pieter Huistra heran dengan adanya pemanggilan ketika kompetisi klub sedang berlangsung. Ia berpendapat, semua tim sudah seharusnya fokus pada kompetisi lokal.

"Kenapa ada pemanggilan pemain di tengah kompetisi, semua tim harus fokus di Liga 1," kata Pieter Huistra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (9/8/2023).

Lebih lanjut, Pieter Huistra juga menyayangkan pemanggilan ini mengingat turnamen Piala AFF U-23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Pelatih asal Belanda itu berpendapat para pemain muda seharusnya bisa lebih berkembang di kompetisi lokal.