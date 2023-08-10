Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Pemain Asing Abanda Herman Eks Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar Yang Putuskan Mualaf

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |00:40 WIB
Kisah Pemain Asing Abanda Herman Eks Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar Yang Putuskan Mualaf
Kisah Abanda Herman eks Persib Bandung, PSM Makassar, Persija Jakarta yang memutuskan mualaf (FOTO: Persib Bandung)
KISAH Abanda Herman, pemain asing eks Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar yang memutuskan mualaf menarik akan diulas Okezone. Abanda Herman menjadi satu dari segelintir pesepak bola asing yang mualaf setelah berkarier di Indonesia.

Abanda Herman adalah sosok bek tangguh yang aktif di persepak bolaan tanah air pada era 2000-an. Dengan perawakan kekar dengan tinggi mencapai 1,92 meter, Abanda Herman menjadi sosok bek yang sangat menakutkan.

Abanda Herman

Ditambah lagi, kemampuannya dalam melakukan tekel dan intersep membuat Abanda Herman sangat sulit dilewati penyerang lawan.

Melansir dari laman Transfermarkt, Rabu (9/8/2023) Abanda Herman pertama kali menjejaki Liga Indonesia pada musim 2004-2005 dengan bergabung bersama PSM Makassar.

Sekitar 2 musim berseragam Juku Eja, pemain asal Kamerun itu kemudian hijrah ke Persija Jakarta. Tercatat, Abanda memainkan 112 laga dengan torehan 20 gol dalam 4 musim kebersamaannya.

Puas membela Macan Kemayoran, Abanda kemudian pindah ke Persema Malang. Namun hanya setengah musim di Malang, Abanda kemudian pindah ke Persib Bandung.

Halaman:
1 2
      
