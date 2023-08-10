Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

BREAKING! Thibaut Courtois Cedera ACL, Real Madrid Gercep Cari Pengganti

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:20 WIB
BREAKING! Thibaut Courtois Cedera ACL, Real Madrid <i>Gercep</i> Cari Pengganti
Real Madrid akan kehilangan Thibaut Courtois akibat cedera ACL (Foto: Reuters/Kevin Jairaj)
A
A
A

MADRID - Real Madrid dipastikan kehilangan Thibaut Courtois untuk waktu yang cukup lama akibat cedera ACL. Los Blancos langsung bergerak cepat untuk mencari penggantinya.

Courtois dilaporkan mengalami cedera ACL kala menjalani sesi latihan bersama Real Madrid. Pihak klub sudah mengatakan kiper berpaspor Belgia itu akan menjalani operasi.

Thibaut Courtois

“Menyusul tes yang dilakukan terhadap Thibaut Courtois, sang pemain didiagnosis mengalami robekan ligamen anterior (ACL) di lutut kirinya. Sang pemain akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang,” bunyi pernyataan Real Madrid di situs resminya, Kamis (10/8/2023).

Tentu saja ini menjadi kabar yang sangat buruk bagi Real Madrid. Pasalnya, Liga Spanyol 2023-2024 akan dimulai dua hari lagi atau tepatnya pada Sabtu 12 Agustus.

Real Madrid sendiri akan memulai kompetisi dengan menghadapi Athletic Bilbao di laga perdananya. Mereka akan bertandang ke Stadion San Mames, Bilbao, untuk laga perdana pada Minggu 13 Agustus 2023 dini hari WIB.

Dengan begitu, Courtois dipastikan akan absen di laga tersebut. Situasi ini juga sekaligus membuat Real Madrid pusing karena tidak mungkin hanya mengandalkan kiper keduanya yakni Andriy Lunin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
