Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Disanjung Asisten Pelatih Ipswich Town Usai Bantu Tim ke Babak Kedua Piala Liga Inggris 2023-2024, Adaptasi Jadi Sorotan!

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, disanjung habis asisten pelatih Ipswich Town usai bantu loloskan tim ke babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024. Adaptasi Elkan Baggott bersama Ipswich Town pun jadi sorotan sang asisten pelatih, Martyn Pert.

Ya, Elkan Baggott turut berperan dalam lolosnya Ipswich Town ke babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Ipswich Town sukses mengalahkan Bristol Rovers di babak pertama.

Laga Ipswich Town kontra Bristol Rovers sendiri digelar di Portman Road Stadium, Ipswich, Kamis (10/8/2023) dini hari WIB. Laga tersebut dimenangkan oleh Ipswich Town dengan skor 2-0.

Dalam laga itu, Elkan Baggott bermain penuh sejak awal laga. Kehadirannya membuat pertahanan Ipswich Town tak bisa sekalipun dibobol lawan.

Elkan Baggott yang tampil cukup baik mampu menjaga lini pertahanan tim tetap kukuh hingga mencatatkan cleansheet. Kemampuan adaptasi Elkan bersama rekan setim barunya dipuji asisten pelatih Ipswich Town, Martyn Pert.