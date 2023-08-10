Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Disanjung Asisten Pelatih Ipswich Town Usai Bantu Tim ke Babak Kedua Piala Liga Inggris 2023-2024, Adaptasi Jadi Sorotan!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:21 WIB
Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Disanjung Asisten Pelatih Ipswich Town Usai Bantu Tim ke Babak Kedua Piala Liga Inggris 2023-2024, Adaptasi Jadi Sorotan!
Elkan Baggott kala membela Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, disanjung habis asisten pelatih Ipswich Town usai bantu loloskan tim ke babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024. Adaptasi Elkan Baggott bersama Ipswich Town pun jadi sorotan sang asisten pelatih, Martyn Pert.

Ya, Elkan Baggott turut berperan dalam lolosnya Ipswich Town ke babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Ipswich Town sukses mengalahkan Bristol Rovers di babak pertama.

Elkan Baggott

Laga Ipswich Town kontra Bristol Rovers sendiri digelar di Portman Road Stadium, Ipswich, Kamis (10/8/2023) dini hari WIB. Laga tersebut dimenangkan oleh Ipswich Town dengan skor 2-0.

Dalam laga itu, Elkan Baggott bermain penuh sejak awal laga. Kehadirannya membuat pertahanan Ipswich Town tak bisa sekalipun dibobol lawan.

Elkan Baggott yang tampil cukup baik mampu menjaga lini pertahanan tim tetap kukuh hingga mencatatkan cleansheet. Kemampuan adaptasi Elkan bersama rekan setim barunya dipuji asisten pelatih Ipswich Town, Martyn Pert.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647357/sukses-bergulir-di-10-kota-milklife-soccer-challenge-seri-2-dan-allstars-siap-dihelat-ovh.webp
Sukses Bergulir di 10 Kota, MilkLife Soccer Challenge Seri 2 dan All-Stars Siap Dihelat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/11/Jurgen_Klopp_by_Liverpool.jpeg
Liverpool Krisis, Jurgen Klopp Langsung Turun Tangan 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement