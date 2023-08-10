Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Benjamin Pavard Jadi Rekrutan Kelima Manchester United pada Bursa Transfer Musim Panas 2023?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:35 WIB
Benjamin Pavard Jadi Rekrutan Kelima Manchester United pada Bursa Transfer Musim Panas 2023?
Benjamin Pavard kala membela Bayern Munich. (Foto: Instagram/@benpavard21)
A
A
A

BENJAMIN Pavard dirumorkan bakal jadi rekrutan kelima Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Kabar ini muncul usai Man United santer dikabarkan bakal melepas beknya, Harry Maguire, di musim panas 2023 ini.

Dilansir dari Daily Mail, Kamis (10/8/2023), Man United mengincar Benjamin Pavard dari Bayern Munich guna menggantikan peran Harry Maguire. Tetapi, nama Benjamin Pavard bukan satu-satunya yang berada di daftar pemain incaran Man United.

Benjamin Pavard

Ada dua nama lainnya yang juga kabarnya dibidik Man United menjadi pengganti Harry Maguire. Mereka adalah Jean-Clair Todibo dari Nice dan Edmond Tapsoba dari Bayer Leverkusen.

Man United sendiri kabarnya menawar Benjamin Pavard dengan mahar senilai 30 juta poundsterling atau sekira Rp579 miliar. Pavard sendiri disebut-sebut tertarik untuk pindah ke Man United.

Harga yang dipasang Man United untuk Pavard sendiri sesuai dengan dana yang didapat tim berjuluk Setan Merah itu dari penjualan Maguire. Sebab, West Ham United yang berencana meminang Harry Maguire dikabarkan akan menebusnya dengan dana sebesar 30 juta poundsterling.

