HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Drawing Babak Kedua Piala Liga Inggris 2023-2024: Reading vs Ipswich Town, Chelsea Dapat Lawan Mudah

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:45 WIB
Hasil Drawing Babak Kedua Piala Liga Inggris 2023-2024: Reading vs Ipswich Town, Chelsea Dapat Lawan Mudah
Elkan Baggott kala membela Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

HASIL drawing babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Klub yang turut diperkuat bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yakni Ipswich Town, sendiri akan melawan Reading. Sementara Chelsea, mereka dapat lawan mudah.

Ya, drawing babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024 sudah rampung digelar. Dilansir dari Sportbible, Kamis (10/8/2023), ada 48 klub yang akan bermain di babak kedua.

Ipswich Town

Sebanyak 36 klub merupakan pemenang laga di babak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024. Lalu, ada 12 klub Liga Inggris yang tidak mengikuti kompetisi Eropa.

Drawing babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024 dibagi berdasarkan geografis klub. Jadi, ada bagian utara dan selatan. Tim akan diundi melawan tim dari bagian yang sama.

Berdasarkan hasil drawing, klub top Inggris, Chelsea, akan menghadapi lawan mudah. Tergabung ke bagian selatan, Chelsea akan melawan AFC Wimbledon. Laga itu akan digelar di Stamford Bridge pada 30 Agustus 2023 dini hari WIB.

Lalu, klub yang diperkuat Elkan Baggott, yakni Ipswich Town, akan melawan Reading. Laga itu akan digelar di Select Car Leasing Stadium, pada 30 Agustus 2023 dini hari WIB.

Tentunya, penampilan Elkan Baggott akan turut dinantikan dalam laga itu. Bek bertubuh jangkung itu sendiri diketahui baru saja tampil apik kala membawa Ipswich Town menang 2-0 atas Bristol Rovers di babak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024. Mampukah dia membantu Ipswich Town menang lagi di babak kedua?

