Respons Elkan Baggott Usai Bawa Ipswich Town Menang 2-0 atas Bristol Rovers di Babak Pertama Piala Liga Inggris 2023-2024

ELKAN Baggott memberikan respons usai membawa Ipswich Town menang 2-0 atas Bristol Rovers di babak pertama Carabao Cup alias Piala Liga Inggris 2023-2024. Bek Timnas Indonesia itu mengaku terkesan setelah membantu Ipswich Town mencatatkan cleansheet.

Tractor Boys -julukan Ipswich Town- mengalahkan Bristol Rovers dua gol tanpa balas. Pertandingan babak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024 itu digelar di Portmand Road pada Kamis (10/8/2023) dini hari WIB.

(Elkan Baggott memberikan kontribusi atas gol kedua yang dibuat Ipswich Town)

Gol-gol kemenangan Ipswich Town dicetak Jack Taylor di menit ke-12 dan Sone Aluko pada menit ke-76. Meski tak mencetak gol, Elkan Baggott tampil gemilang selama 90 menit full dengan mencatatkan cleansheet untuk timnya.

Bukan hanya itu, bek 20 tahun tersebut memiliki andil dalam proses gol kedua Ipswich Town yang dicetak Sone Aluko. Elkan Baggott dengan jeli memberikan umpan terobosan datar ke dalam kotak penalti Bristol Rovers yang langsung disambut pemain Ipswich Town yakni George.

Tak menyia-nyiakan umpan dari Elkan Baggot, George langsung memberikan back pass ke arah Sone Aluko. Tanpa pengawalan, Sone Aluko dengan dingin menembak bola ke pojok kanan bawah gawang Bristol Rovers sehingga membuat skor menjadi 2-0.

Secara keseluruhan, performa Elkan Baggott cukup bagus di laga tersebut. Bek kelahiran Bangkok itu juga memberikan ancaman pada menit keempat menyambut tendangan bebas Omari Hutchinson, meski dapat dihalau bek Lewis Gordon.