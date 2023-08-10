Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Respons Elkan Baggott Usai Bawa Ipswich Town Menang 2-0 atas Bristol Rovers di Babak Pertama Piala Liga Inggris 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:41 WIB
Respons Elkan Baggott Usai Bawa Ipswich Town Menang 2-0 atas Bristol Rovers di Babak Pertama Piala Liga Inggris 2023-2024
Elkan Baggott membantu Ipswich Town menang 2-0 atas Bristol Rovers. (Foto: Instagram/@ipswichtown)
A
A
A

ELKAN Baggott memberikan respons usai membawa Ipswich Town menang 2-0 atas Bristol Rovers di babak pertama Carabao Cup alias Piala Liga Inggris 2023-2024. Bek Timnas Indonesia itu mengaku terkesan setelah membantu Ipswich Town mencatatkan cleansheet.

Tractor Boys -julukan Ipswich Town- mengalahkan Bristol Rovers dua gol tanpa balas. Pertandingan babak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024 itu digelar di Portmand Road pada Kamis (10/8/2023) dini hari WIB.

Elkan Baggott

(Elkan Baggott memberikan kontribusi atas gol kedua yang dibuat Ipswich Town)

Gol-gol kemenangan Ipswich Town dicetak Jack Taylor di menit ke-12 dan Sone Aluko pada menit ke-76. Meski tak mencetak gol, Elkan Baggott tampil gemilang selama 90 menit full dengan mencatatkan cleansheet untuk timnya.

Bukan hanya itu, bek 20 tahun tersebut memiliki andil dalam proses gol kedua Ipswich Town yang dicetak Sone Aluko. Elkan Baggott dengan jeli memberikan umpan terobosan datar ke dalam kotak penalti Bristol Rovers yang langsung disambut pemain Ipswich Town yakni George.

Tak menyia-nyiakan umpan dari Elkan Baggot, George langsung memberikan back pass ke arah Sone Aluko. Tanpa pengawalan, Sone Aluko dengan dingin menembak bola ke pojok kanan bawah gawang Bristol Rovers sehingga membuat skor menjadi 2-0.

Secara keseluruhan, performa Elkan Baggott cukup bagus di laga tersebut. Bek kelahiran Bangkok itu juga memberikan ancaman pada menit keempat menyambut tendangan bebas Omari Hutchinson, meski dapat dihalau bek Lewis Gordon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/23/11/1647357/sukses-bergulir-di-10-kota-milklife-soccer-challenge-seri-2-dan-allstars-siap-dihelat-ovh.jpg
Sukses Bergulir di 10 Kota, MilkLife Soccer Challenge Seri 2 dan All-Stars Siap Dihelat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka.jpg
Hokky Caraka Heran Timnas Indonesia U-22 Hanya Ditargetkan Raih Perak: Itu sih Pesimistis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement